https://sputniknews.com.tr/20230121/yalovanin-icme-suyu-kaynagi-gokce-barajinda-su-seviyesi-yuzde-15e-dustu-1066002675.html

Yalova'nın içme suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 15'e düştü

Yalova'nın içme suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 15'e düştü

Yalova'nın içme ve kullanma suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesinin yüzde 15'e düştüğü bildirildi. 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T04:50+0300

2023-01-21T04:50+0300

2023-01-21T04:57+0300

mustafa tutuk

türkiye

yalova

baraj

su

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Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, barajın kentin günlük 90 bin metreküp su ihtiyacını karşıladığını söyledi.Barajın kapasitesinin 36 milyon metreküp olduğunu belirten Tutuk, şöyle devam etti:Tutuk, Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nden başlayıp Altınova ilçesine kadar giden ana isale hattındaki yenileme projesinin bugünlerde öneminin daha iyi anlaşıldığını vurguladı.Yaklaşık 50 yıllık olan ve 1999'daki depremde 26 yerinden patlayan isale hattında bu nedenle yüzde 20'lik su kaybı oluştuğunu dile getiren Tutuk, "Yaptığımız işin önemi de buradan çıkıyor. 500-520 milyon liralık yatırımla şehrimizin içinden geçen hattı şehir dışına alıyoruz" dedi.Bu yatırımı yapmak zorunda olduklarını anlatan Tutuk, "Hiçbir belediye başkanı 500 milyon lirayı toprağın altına gömerek üstünü örtmek istemez. Biz Yalova'da seçim zamanında, 'Yalovalıları seçim zamanı çamura bulayacak kadar enayi değilim' diyen başkanları da gördük ama işin ciddiyetinin farkındayız. Halkımızın su ihtiyacının birinci öncelik olduğunu biliyoruz. Bu sorumluluktan kaçmayarak elimizi taşın altına koyduk. Şu an ana isale hattının 5 kilometrelik kısmı da döşendi. Hızlı bir şekilde gidiyor" diye konuştu.Yalova'ya yeni bir baraj daha kazandırılacağını aktaran Tutuk, Selimandıra Deresi'nin çıkışından sonraki bölümde inşa edilecek ve 25 milyon metreküp su tutacak bu projenin 5 yıllık yatırım planına alındığını sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230121/askiden-ankaralilara-su-tasarrufu-cagrisi-1066002249.html

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