Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230121/yalovanin-icme-suyu-kaynagi-gokce-barajinda-su-seviyesi-yuzde-15e-dustu-1066002675.html
Yalova'nın içme suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 15'e düştü
Yalova'nın içme suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 15'e düştü
Yalova'nın içme ve kullanma suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesinin yüzde 15'e düştüğü bildirildi. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T04:50+0300
2023-01-21T04:57+0300
mustafa tutuk
türkiye
yalova
baraj
su
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/15/1066002529_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_842bc0709ad416dd3e54b4e4b3967211.jpg
Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, barajın kentin günlük 90 bin metreküp su ihtiyacını karşıladığını söyledi.Barajın kapasitesinin 36 milyon metreküp olduğunu belirten Tutuk, şöyle devam etti:Tutuk, Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nden başlayıp Altınova ilçesine kadar giden ana isale hattındaki yenileme projesinin bugünlerde öneminin daha iyi anlaşıldığını vurguladı.Yaklaşık 50 yıllık olan ve 1999'daki depremde 26 yerinden patlayan isale hattında bu nedenle yüzde 20'lik su kaybı oluştuğunu dile getiren Tutuk, "Yaptığımız işin önemi de buradan çıkıyor. 500-520 milyon liralık yatırımla şehrimizin içinden geçen hattı şehir dışına alıyoruz" dedi.Bu yatırımı yapmak zorunda olduklarını anlatan Tutuk, "Hiçbir belediye başkanı 500 milyon lirayı toprağın altına gömerek üstünü örtmek istemez. Biz Yalova'da seçim zamanında, 'Yalovalıları seçim zamanı çamura bulayacak kadar enayi değilim' diyen başkanları da gördük ama işin ciddiyetinin farkındayız. Halkımızın su ihtiyacının birinci öncelik olduğunu biliyoruz. Bu sorumluluktan kaçmayarak elimizi taşın altına koyduk. Şu an ana isale hattının 5 kilometrelik kısmı da döşendi. Hızlı bir şekilde gidiyor" diye konuştu.Yalova'ya yeni bir baraj daha kazandırılacağını aktaran Tutuk, Selimandıra Deresi'nin çıkışından sonraki bölümde inşa edilecek ve 25 milyon metreküp su tutacak bu projenin 5 yıllık yatırım planına alındığını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230121/askiden-ankaralilara-su-tasarrufu-cagrisi-1066002249.html
türkiye
yalova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/15/1066002529_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_09b1d682d572a284c9d683b2428ded7f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa tutuk, yalova, baraj, su
mustafa tutuk, yalova, baraj, su

Yalova'nın içme suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 15'e düştü

04:50 21.01.2023 (güncellendi: 04:57 21.01.2023)
© AAYalova'nın içme ve kullanma suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesinin yüzde 15'e düştüğü bildirildi.
Yalova'nın içme ve kullanma suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesinin yüzde 15'e düştüğü bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Yalova'nın içme ve kullanma suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesinin yüzde 15'e düştüğü bildirildi.
Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, barajın kentin günlük 90 bin metreküp su ihtiyacını karşıladığını söyledi.
Barajın kapasitesinin 36 milyon metreküp olduğunu belirten Tutuk, şöyle devam etti:
"Barajımızın yüzde 85'i tükendi. Barajda doluluk oranı yüzde 15. Barajımıza Selimandıra ve Kurtköy'den gelen 2-3 dereden su takviyesi yapıyoruz. Hiç yağmur yağmasa dahi şu andaki suyumuz ilimizin ihtiyacına 2 ay yeter ancak tasarrufu elden bırakmayacağız. 12 ay yapmamız gereken tasarrufu bu aylarda yağışın olmaması biraz daha artırmak zorundayız. Toplum bilincini oluşturmak zorundayız. Ocak ayının sonlarına geliyoruz. Şubat ayı sonunda hala kar ve yağmur yağmazsa çok ciddi tasarruf tedbirlerini Yalova Belediyesi olarak olacağız. Mart ayında su kesintilerine başlayabiliriz."
Tutuk, Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nden başlayıp Altınova ilçesine kadar giden ana isale hattındaki yenileme projesinin bugünlerde öneminin daha iyi anlaşıldığını vurguladı.
Yaklaşık 50 yıllık olan ve 1999'daki depremde 26 yerinden patlayan isale hattında bu nedenle yüzde 20'lik su kaybı oluştuğunu dile getiren Tutuk, "Yaptığımız işin önemi de buradan çıkıyor. 500-520 milyon liralık yatırımla şehrimizin içinden geçen hattı şehir dışına alıyoruz" dedi.
Bu yatırımı yapmak zorunda olduklarını anlatan Tutuk, "Hiçbir belediye başkanı 500 milyon lirayı toprağın altına gömerek üstünü örtmek istemez. Biz Yalova'da seçim zamanında, 'Yalovalıları seçim zamanı çamura bulayacak kadar enayi değilim' diyen başkanları da gördük ama işin ciddiyetinin farkındayız. Halkımızın su ihtiyacının birinci öncelik olduğunu biliyoruz. Bu sorumluluktan kaçmayarak elimizi taşın altına koyduk. Şu an ana isale hattının 5 kilometrelik kısmı da döşendi. Hızlı bir şekilde gidiyor" diye konuştu.
Yalova'ya yeni bir baraj daha kazandırılacağını aktaran Tutuk, Selimandıra Deresi'nin çıkışından sonraki bölümde inşa edilecek ve 25 milyon metreküp su tutacak bu projenin 5 yıllık yatırım planına alındığını sözlerine ekledi.
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları konusunda uyardığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
TÜRKİYE
ASKİ'den Ankaralılara 'su tasarrufu' çağrısı
04:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала