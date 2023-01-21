https://sputniknews.com.tr/20230121/viyanada-rusyaya-yonelik-yaptirimlarin-kaldirilmasi-icin-miting-duzenlendi-1066021707.html

Viyana'da Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması için miting düzenlendi

Viyana'da Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması için miting düzenlendi

Avusturya’nın başkenti Viyana'da Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını destekleyen miting düzenlendiği, göstericilerin elektrik ve gaz fiyatlarının... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T23:17+0300

2023-01-21T23:17+0300

2023-01-21T23:20+0300

viyana

yaptırım

rusya'ya yaptırımlar

ukrayna krizi

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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Viyana'da toplanan yüzlerce gösterici, elektrik ve gaz fiyatlarının düşürülmesi, ülkenin tarafsızlığının korunması ve Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.Katılımcılar, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin bize gaz ve hammadde satmak istemiyor değil, AB bunu yaptırımlar ve ambargolarla yasakladı. Aynı zamanda Avrupa Birliği’nde (AB) sürekli olarak ‘kutsal inek’, yani serbest ticaret hakkı konuşuluyor. Ancak bu hak görünüşe göre yalnızca ABD ve müttefikleriyle olan ticari ilişkiler için geçerli” açıklamasında bulundu.ABD’nin sadece Rusya’ya değil, başka ülkelere de yaptırım uyguladığına dikkat çeken göstericiler, tüm bunların her yerde enflasyonun yükselmesine ve hayat pahalılığına yol açtığını vurguladı: “Avusturya bu ekonomik savaşa katılıyor, Rusya'dan ucuz boru gazı yerine ABD'den üç kat daha pahalı ve çevreye çok daha zararlı LNG almaya zorlanıyoruz.”Göstericilerin ellerindeki pankartlarda, ‘Elektrik ve gaz fiyatlarını düşürün’, ‘Aşırı kazançları bize iade edin’, Tarafsızlık için’ yazıları görüldü. Çoğu göstericilerin elinde Avusturya ve Rusya bayrakları vardı.

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viyana, yaptırım, rusya'ya yaptırımlar