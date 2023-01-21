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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230121/varsovada-polonyanin-ukraynadaki-olaylara-katilmasina-karsi-miting-duzenleniyor-1066015119.html
Varşova'da, Polonya'nın Ukrayna'daki olaylara katılmasına karşı miting düzenleniyor
Varşova'da, Polonya'nın Ukrayna'daki olaylara katılmasına karşı miting düzenleniyor
Polonya’nın başkenti Varşova’da, ülkenin Ukrayna'daki çatışmalara çekilmesine karşı yüzlerce kişinin katılımıyla miting düzenleniyor. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T17:25+0300
2023-01-21T17:25+0300
ukrayna krizi
polonya
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Sputnik muhabirinin bildirdiği üzere Varşova'da Polonyalı vatansever örgütü ‘Sooteçestvenniki-Kamradı’, ülkenin Ukrayna'daki çatışmalara karışmasına karşı miting düzenliyor.Yüzlerce kişinin katıldığı mitingde ülkenin bayrakları dalgalanıyor, ‘Polonyalı kanı isteyenler, defolun’, ‘Polonya barışı seçiyor’ pankartları yükseliyor. Bazı göstericilerin ellerindeki pankartlarda Rusça yazılar olduğu bildiriliyor.Yürüyüşü düzenleyenler, Lehçe konuşan siyasetçilerin ve medyanın Polonyalılara savaş yanlısı propaganda yapmasından duydukları memnuniyetsizliği dile getiren bir bildiri yayınladı."Polonya'da barış hüküm sürmeli" diyen göstericiler, Polonyalıları Ukrayna'daki olaylara katılmaya zorlayanlardan hesap sorulması gerektiğini savunuyor.
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Varşova'da, Polonya'nın Ukrayna'daki olaylara katılmasına karşı miting düzenleniyor

17:25 21.01.2023
© AP Photo / Alik KepliczPolonya Bayrağı
Polonya Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
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Polonya’nın başkenti Varşova’da, ülkenin Ukrayna'daki çatışmalara çekilmesine karşı yüzlerce kişinin katılımıyla miting düzenleniyor.
Sputnik muhabirinin bildirdiği üzere Varşova'da Polonyalı vatansever örgütü ‘Sooteçestvenniki-Kamradı’, ülkenin Ukrayna'daki çatışmalara karışmasına karşı miting düzenliyor.
Yüzlerce kişinin katıldığı mitingde ülkenin bayrakları dalgalanıyor, ‘Polonyalı kanı isteyenler, defolun’, ‘Polonya barışı seçiyor’ pankartları yükseliyor. Bazı göstericilerin ellerindeki pankartlarda Rusça yazılar olduğu bildiriliyor.
Yürüyüşü düzenleyenler, Lehçe konuşan siyasetçilerin ve medyanın Polonyalılara savaş yanlısı propaganda yapmasından duydukları memnuniyetsizliği dile getiren bir bildiri yayınladı.
"Polonya'da barış hüküm sürmeli" diyen göstericiler, Polonyalıları Ukrayna'daki olaylara katılmaya zorlayanlardan hesap sorulması gerektiğini savunuyor.
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