https://sputniknews.com.tr/20230121/varsovada-polonyanin-ukraynadaki-olaylara-katilmasina-karsi-miting-duzenleniyor-1066015119.html
Varşova'da, Polonya'nın Ukrayna'daki olaylara katılmasına karşı miting düzenleniyor
Varşova'da, Polonya'nın Ukrayna'daki olaylara katılmasına karşı miting düzenleniyor
Polonya’nın başkenti Varşova’da, ülkenin Ukrayna'daki çatışmalara çekilmesine karşı yüzlerce kişinin katılımıyla miting düzenleniyor. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T17:25+0300
2023-01-21T17:25+0300
2023-01-21T17:25+0300
ukrayna krizi
polonya
gösteri
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Sputnik muhabirinin bildirdiği üzere Varşova'da Polonyalı vatansever örgütü ‘Sooteçestvenniki-Kamradı’, ülkenin Ukrayna'daki çatışmalara karışmasına karşı miting düzenliyor.Yüzlerce kişinin katıldığı mitingde ülkenin bayrakları dalgalanıyor, ‘Polonyalı kanı isteyenler, defolun’, ‘Polonya barışı seçiyor’ pankartları yükseliyor. Bazı göstericilerin ellerindeki pankartlarda Rusça yazılar olduğu bildiriliyor.Yürüyüşü düzenleyenler, Lehçe konuşan siyasetçilerin ve medyanın Polonyalılara savaş yanlısı propaganda yapmasından duydukları memnuniyetsizliği dile getiren bir bildiri yayınladı."Polonya'da barış hüküm sürmeli" diyen göstericiler, Polonyalıları Ukrayna'daki olaylara katılmaya zorlayanlardan hesap sorulması gerektiğini savunuyor.
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polonya, gösteri
Varşova'da, Polonya'nın Ukrayna'daki olaylara katılmasına karşı miting düzenleniyor
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Polonya’nın başkenti Varşova’da, ülkenin Ukrayna'daki çatışmalara çekilmesine karşı yüzlerce kişinin katılımıyla miting düzenleniyor.
Sputnik muhabirinin bildirdiği üzere Varşova'da Polonyalı vatansever örgütü ‘Sooteçestvenniki-Kamradı’, ülkenin Ukrayna'daki çatışmalara karışmasına karşı miting düzenliyor.
Yüzlerce kişinin katıldığı mitingde ülkenin bayrakları dalgalanıyor, ‘Polonyalı kanı isteyenler, defolun’, ‘Polonya barışı seçiyor’ pankartları yükseliyor. Bazı göstericilerin ellerindeki pankartlarda Rusça yazılar olduğu bildiriliyor.
Yürüyüşü düzenleyenler, Lehçe konuşan siyasetçilerin ve medyanın Polonyalılara savaş yanlısı propaganda yapmasından duydukları memnuniyetsizliği dile getiren bir bildiri yayınladı.
"Polonya'da barış hüküm sürmeli" diyen göstericiler, Polonyalıları Ukrayna'daki olaylara katılmaya zorlayanlardan hesap sorulması gerektiğini savunuyor.