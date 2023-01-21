https://sputniknews.com.tr/20230121/varsovada-polonyanin-ukraynadaki-olaylara-katilmasina-karsi-miting-duzenleniyor-1066015119.html

Varşova'da, Polonya'nın Ukrayna'daki olaylara katılmasına karşı miting düzenleniyor

Varşova'da, Polonya'nın Ukrayna'daki olaylara katılmasına karşı miting düzenleniyor

Polonya’nın başkenti Varşova’da, ülkenin Ukrayna'daki çatışmalara çekilmesine karşı yüzlerce kişinin katılımıyla miting düzenleniyor. 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T17:25+0300

2023-01-21T17:25+0300

2023-01-21T17:25+0300

ukrayna krizi

polonya

gösteri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102812/97/1028129700_75:0:2919:1600_1920x0_80_0_0_39f4f8ffa0f68abe9ed587dc84bbc516.jpg

Sputnik muhabirinin bildirdiği üzere Varşova'da Polonyalı vatansever örgütü ‘Sooteçestvenniki-Kamradı’, ülkenin Ukrayna'daki çatışmalara karışmasına karşı miting düzenliyor.Yüzlerce kişinin katıldığı mitingde ülkenin bayrakları dalgalanıyor, ‘Polonyalı kanı isteyenler, defolun’, ‘Polonya barışı seçiyor’ pankartları yükseliyor. Bazı göstericilerin ellerindeki pankartlarda Rusça yazılar olduğu bildiriliyor.Yürüyüşü düzenleyenler, Lehçe konuşan siyasetçilerin ve medyanın Polonyalılara savaş yanlısı propaganda yapmasından duydukları memnuniyetsizliği dile getiren bir bildiri yayınladı."Polonya'da barış hüküm sürmeli" diyen göstericiler, Polonyalıları Ukrayna'daki olaylara katılmaya zorlayanlardan hesap sorulması gerektiğini savunuyor.

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

polonya, gösteri