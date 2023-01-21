https://sputniknews.com.tr/20230121/sattigi-simit-parasi-ile-sinirda-yasayan-cocuklara-bot-ve-mont-dagitti-1066013681.html

Sattığı simit parası ile sınırda yaşayan çocuklara bot ve mont dağıttı

Sattığı simit parası ile sınırda yaşayan çocuklara bot ve mont dağıttı

Simitçilik yaparak geçimini sağlayan vatandaş, Suriye sınırında bulunan mahallede yaşayan öksüz ve yetim çocuklara mont, bot ve kıyafet yardımı gerçekleştirdi. 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T16:04+0300

2023-01-21T16:04+0300

2023-01-21T16:04+0300

yaşam

kocaeli

simitçi

sınır

çocuk

yardım

insani yardım

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Kocaeli’de simitçilik yapan, sattığı simitlerden kazandığı para ile ihtiyaç sahiplerine ulaşan simitçi Erkan Ayhan, Hatay’ın Suriye sınırında bulunan mahalledeki çocuklara yardımda bulundu. Ayhan, Almanya’dan bazı gurbetçiler ve Ulu Kayın Yardımlaşma Derneği’nin de destekleri ile Altınözü ilçesine bağlı Bohşin Mahallesi'ndeki yüzlerce öksüz ve yetim çocuğa mont, bot ve kıyafet yardımında bulundu.Ayhan, yardımlar ile ilgili olarak, “Suriye sınırı Bohşin hudut köylerinde yüzlerce öksüz, yetimin bot ve mont dağıtımını yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Ulu Kayın Yardımlaşma Derneği'ne Almanya’daki arkadaşlara katkılarından dolayı teşekkür ederim. Satmış olduğum simit parası ile sadece 5 bot ve mont alabildim. 'Bismillah' dedik yüzlerce bot ve mont oldu. Rabbim hayırseverlerden razı olsun” dedi.

kocaeli

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kocaeli, simitçi, sınır, çocuk, yardım, insani yardım