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Rusya Dışişleri: Tarım ürünleri ihracatının BM yardımıyla normalleştiğinden söz edilemez
Rusya Dışişleri: Tarım ürünleri ihracatının BM yardımıyla normalleştiğinden söz edilemez
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın tarım ürünleri ve gübre ihracatının BM yardımıyla normale döndüğünden bahsedilemeyeceğini belirtti. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T14:13+0300
2023-01-21T14:13+0300
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rusya
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin uygulanmasının zorlukla ilerlediği, Rusya-BM muhtırasının uygulanmasına ilişkin herhangi bir sonucun olmadığı koşullarda, Rusya’nın tarım ürünleri ve gübre ihracatının BM yardımıyla normalleştiğinden bahsedilemeyeceği belirtildi.Açıklamada, “Tamamen insani olan bu girişimin uygulanması bu kadar güçlükle ve aksayarak ilerliyorsa, tarım ürünleri ve gübre ihracatımızın BM yardımıyla normalleştirilmesinden kesinlikle söz edilemez” ifadeleri kullanıldı.Açlık tehditleri ve küresel gıda güvenliğinden bahsederken aslında Ukraynalıların ticari siparişlerinin yerine getirildiği ve bu durumun aynı zamanda Batı'nın ekonomik çıkarlarına hizmet ettiği belirtilerek, BM'nin bu anlaşmanın uygulanmasının somut sonuçları olarak sunacağı hiçbir şey olmadığına vurgu yapıldı.
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Rusya Dışişleri: Tarım ürünleri ihracatının BM yardımıyla normalleştiğinden söz edilemez

14:13 21.01.2023
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Buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın tarım ürünleri ve gübre ihracatının BM yardımıyla normale döndüğünden bahsedilemeyeceğini belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin uygulanmasının zorlukla ilerlediği, Rusya-BM muhtırasının uygulanmasına ilişkin herhangi bir sonucun olmadığı koşullarda, Rusya’nın tarım ürünleri ve gübre ihracatının BM yardımıyla normalleştiğinden bahsedilemeyeceği belirtildi.
Açıklamada, “Tamamen insani olan bu girişimin uygulanması bu kadar güçlükle ve aksayarak ilerliyorsa, tarım ürünleri ve gübre ihracatımızın BM yardımıyla normalleştirilmesinden kesinlikle söz edilemez” ifadeleri kullanıldı.
Açlık tehditleri ve küresel gıda güvenliğinden bahsederken aslında Ukraynalıların ticari siparişlerinin yerine getirildiği ve bu durumun aynı zamanda Batı'nın ekonomik çıkarlarına hizmet ettiği belirtilerek, BM'nin bu anlaşmanın uygulanmasının somut sonuçları olarak sunacağı hiçbir şey olmadığına vurgu yapıldı.
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