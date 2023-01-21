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Rusya Dışişleri: Fransa'da RT’ye yönelik baskıların sonuçları olacak
Rusya Dışişleri: Fransa'da RT’ye yönelik baskıların sonuçları olacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın RT France hesaplarının bloke edilmesinin yanıtsız bırakılmayacağı, Rusya'daki Fransız medyasına karşı misilleme... 21.01.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus RT televizyonunun Fransa servisinin hesaplarının bloke edilmesinin yanıtsız bırakılmayacağı, alınacak tedbirlerin Rusya'daki Fransız medyasını etkileyeceği ifade edildi.Açıklamada, Fransız makamlarının Rus gazetecileri terörize etmeyi sürdürmesinin sonuçları olacağına vurgu yapılarak, “RT France hesaplarının bloke edilmesi, Rusya'daki Fransız medyasına karşı misilleme tedbirlerine yol açacak” denildi.
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rusya, rt, russia today (rt)
rusya, rt, russia today (rt)

Rusya Dışişleri: Fransa'da RT’ye yönelik baskıların sonuçları olacak

12:55 21.01.2023
© REUTERS / Dado RuvicRussia Today (RT) - Sputnik
Russia Today (RT) - Sputnik - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© REUTERS / Dado Ruvic
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın RT France hesaplarının bloke edilmesinin yanıtsız bırakılmayacağı, Rusya'daki Fransız medyasına karşı misilleme tedbirlerinin alınacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus RT televizyonunun Fransa servisinin hesaplarının bloke edilmesinin yanıtsız bırakılmayacağı, alınacak tedbirlerin Rusya'daki Fransız medyasını etkileyeceği ifade edildi.
Açıklamada, Fransız makamlarının Rus gazetecileri terörize etmeyi sürdürmesinin sonuçları olacağına vurgu yapılarak, “RT France hesaplarının bloke edilmesi, Rusya'daki Fransız medyasına karşı misilleme tedbirlerine yol açacak” denildi.
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