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https://sputniknews.com.tr/20230121/peruda-protestolar-devam-ediyor-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-59a-cikti-1065999153.html
Peru'da protestolar devam ediyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a çıktı
Peru'da protestolar devam ediyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a çıktı
Peru'da Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini talep eden protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı... 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T02:03+0300
2023-01-21T02:03+0300
dünya
peru
protesto
pedro castillo
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Peru'nun başkenti Lima'da bir araya gelen sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler, bir süre yürüdükten sonra polisle çatıştı.Güvenlik güçleri, barikat kuran ve taş atan eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.Peru'nun Bolivya sınırındaki Desaguadero kasabasında 4 Haiti vatandaşının, güneyinde ise 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 59'a çıktı.Boluarte istifa iddialarını reddettiBaşbakan Alberto Otarola, 4 Haitilinin ölümü dolayısıyla üzüntü duyduklarını belirterek, yolların kapalı olması nedeniyle bu kişilerin hastaneye ulaştırılamadığını ifade etti.Devlet Başkanı Dina Boluarte, Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, istifa iddialarını reddederek, "Yalan haberleri yalanlamak istiyorum, hükümet kararlı ve kabinesi her zamankinden daha birliktir" dedi.Eylemcilerden bazılarının ülkede 'kaos' ve 'istikrasızlığa' yol açtığını dile getiren Boluarte, "Hukukun üstünlüğünü bozmak istiyorlar, şiddet üreten bu kişiler cezasız kalmayacak. Peruluları temin ederim ki durum kontrol altındadır" diye konuştu.Castillo'nun görevden alınmasıPeru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.Eski Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından 'kalıcı ahlaki yetersizlik' suçlamasıyla görevinden azledilmişti.Castillo'nun görevden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki Genel Kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.Karara gerekçe olarak 'kamu görevlerini gasbetme, devlet yetkilerinin işleyişini engelleme ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak' gösterilmişti.Pedro Castillo, Kongre'yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.Daha sonra Devlet Başkan Yardımcısı Dina Boluarte, ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin etmişti.Castillo'nun cezası onanmıştıPeru Yüksek Mahkemesi, Castillo'ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına yapılan itirazı reddederek 30 Aralık 2022'de cezanın devamına karar vermişti.Seçimler Nisan 2024'te yapılacakBoluarte'nin erken seçim talebi üzerine Kongre'de yapılan oylamada seçimin Nisan 2024'te yapılmasına karar verilmişti.Ölümler nedeniyle 17 Aralık 2022'de 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan 'acil soruşturma' başlatmasını talep etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230120/peruda-protestocular-ulkenin-en-buyuk-ikinci-havaalanina-zorla-girmeye-calisti-1065958632.html
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peru, protesto, pedro castillo
peru, protesto, pedro castillo

Peru'da protestolar devam ediyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a çıktı

02:03 21.01.2023
© AFP 2023 / DIEGO RAMOSPeru - protesto
Peru - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© AFP 2023 / DIEGO RAMOS
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Peru'da Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini talep eden protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 59'a yükseldi.
Peru'nun başkenti Lima'da bir araya gelen sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler, bir süre yürüdükten sonra polisle çatıştı.
Güvenlik güçleri, barikat kuran ve taş atan eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
Peru'nun Bolivya sınırındaki Desaguadero kasabasında 4 Haiti vatandaşının, güneyinde ise 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 59'a çıktı.

Boluarte istifa iddialarını reddetti

Başbakan Alberto Otarola, 4 Haitilinin ölümü dolayısıyla üzüntü duyduklarını belirterek, yolların kapalı olması nedeniyle bu kişilerin hastaneye ulaştırılamadığını ifade etti.
Devlet Başkanı Dina Boluarte, Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, istifa iddialarını reddederek, "Yalan haberleri yalanlamak istiyorum, hükümet kararlı ve kabinesi her zamankinden daha birliktir" dedi.
Eylemcilerden bazılarının ülkede 'kaos' ve 'istikrasızlığa' yol açtığını dile getiren Boluarte, "Hukukun üstünlüğünü bozmak istiyorlar, şiddet üreten bu kişiler cezasız kalmayacak. Peruluları temin ederim ki durum kontrol altındadır" diye konuştu.

Castillo'nun görevden alınması

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.
Eski Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından 'kalıcı ahlaki yetersizlik' suçlamasıyla görevinden azledilmişti.
Castillo'nun görevden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki Genel Kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.
Karara gerekçe olarak 'kamu görevlerini gasbetme, devlet yetkilerinin işleyişini engelleme ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak' gösterilmişti.
Pedro Castillo, Kongre'yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.
Daha sonra Devlet Başkan Yardımcısı Dina Boluarte, ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin etmişti.

Castillo'nun cezası onanmıştı

Peru Yüksek Mahkemesi, Castillo'ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına yapılan itirazı reddederek 30 Aralık 2022'de cezanın devamına karar vermişti.

Seçimler Nisan 2024'te yapılacak

Boluarte'nin erken seçim talebi üzerine Kongre'de yapılan oylamada seçimin Nisan 2024'te yapılmasına karar verilmişti.
Ölümler nedeniyle 17 Aralık 2022'de 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan 'acil soruşturma' başlatmasını talep etmişti.
Peru'da hükümet karşıtı protestolarda eylemciler, ülkenin en büyük ikinci kentindeki havaalanına zorla girmeye çalıştı. Polisin müdahalesi sonucu 3 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
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