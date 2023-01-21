https://sputniknews.com.tr/20230121/orta-afrika-cumhuriyeti-basbakani-moloua-rusya-ile-enerji-ve-tarimda-isbirligi-planliyoruz-1066009048.html

Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Moloua: Rusya ile enerji ve tarımda işbirliği planlıyoruz

Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Moloua: Rusya ile enerji ve tarımda işbirliği planlıyoruz

Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakan Moloua, ülkesinin Rusya ile enerji ve tarım alanında işbirliği yapmayı planladığını belirtti. 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T12:26+0300

2023-01-21T12:26+0300

2023-01-21T12:26+0300

dünya

afrika

orta afrika cumhuriyeti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/15/1066009273_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_eabef99b4353489e10c7896aab4a61e1.jpg

Resmi ziyaret için Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakan Felix Moloua, Sputnik’e demecinde, ülkesinin Rusya ile altyapı, enerji ve tarımsal mekanizasyon alanında işbirliği yapmayı planladığını söyledi.Moloua, “Bugün başta altyapı, tarım ve enerji olmak üzere çeşitli alanlarda projeler geliştirmek istiyoruz” dedi.Tarım alanında halihazırda belirli projelerin olduğunu vurgulayan Moloua, Rusya'nın desteğiyle özellikle tarımsal mekanizasyonu geliştirmeyi planladıklarını kaydetti.Molua, ülkesinin tarımsal sanayi sektöründe pilot projelerin geliştirilmesi için Rusya’nın deneyimine ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.

orta afrika cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afrika, orta afrika cumhuriyeti