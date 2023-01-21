Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230121/orta-afrika-cumhuriyeti-basbakani-moloua-rusya-ile-enerji-ve-tarimda-isbirligi-planliyoruz-1066009048.html
Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Moloua: Rusya ile enerji ve tarımda işbirliği planlıyoruz
Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Moloua: Rusya ile enerji ve tarımda işbirliği planlıyoruz
Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakan Moloua, ülkesinin Rusya ile enerji ve tarım alanında işbirliği yapmayı planladığını belirtti. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T12:26+0300
2023-01-21T12:26+0300
dünya
afrika
orta afrika cumhuriyeti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/15/1066009273_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_eabef99b4353489e10c7896aab4a61e1.jpg
Resmi ziyaret için Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakan Felix Moloua, Sputnik’e demecinde, ülkesinin Rusya ile altyapı, enerji ve tarımsal mekanizasyon alanında işbirliği yapmayı planladığını söyledi.Moloua, “Bugün başta altyapı, tarım ve enerji olmak üzere çeşitli alanlarda projeler geliştirmek istiyoruz” dedi.Tarım alanında halihazırda belirli projelerin olduğunu vurgulayan Moloua, Rusya'nın desteğiyle özellikle tarımsal mekanizasyonu geliştirmeyi planladıklarını kaydetti.Molua, ülkesinin tarımsal sanayi sektöründe pilot projelerin geliştirilmesi için Rusya’nın deneyimine ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.
orta afrika cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/15/1066009273_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_dad29a7ce3be51e7489d5bfd5fba4316.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afrika, orta afrika cumhuriyeti
afrika, orta afrika cumhuriyeti

Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Moloua: Rusya ile enerji ve tarımda işbirliği planlıyoruz

12:26 21.01.2023
© Fotoğraf : Kinga GorakFelix Moloua
Felix Moloua - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© Fotoğraf : Kinga Gorak
Abone olTelegram
Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakan Moloua, ülkesinin Rusya ile enerji ve tarım alanında işbirliği yapmayı planladığını belirtti.
Resmi ziyaret için Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakan Felix Moloua, Sputnik’e demecinde, ülkesinin Rusya ile altyapı, enerji ve tarımsal mekanizasyon alanında işbirliği yapmayı planladığını söyledi.
Moloua, “Bugün başta altyapı, tarım ve enerji olmak üzere çeşitli alanlarda projeler geliştirmek istiyoruz” dedi.
Tarım alanında halihazırda belirli projelerin olduğunu vurgulayan Moloua, Rusya'nın desteğiyle özellikle tarımsal mekanizasyonu geliştirmeyi planladıklarını kaydetti.
Molua, ülkesinin tarımsal sanayi sektöründe pilot projelerin geliştirilmesi için Rusya’nın deneyimine ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала