https://sputniknews.com.tr/20230121/mustafa-sarigul-en-zenginleri-vergilendirmek-artik-zorunluluk-haline-geldi-1066022575.html

Mustafa Sarıgül: En zenginleri vergilendirmek artık zorunluluk haline geldi

Mustafa Sarıgül: En zenginleri vergilendirmek artık zorunluluk haline geldi

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak boşuna demiyoruz. Türkiye’de zenginleri doyurursak fakirler doyar. Doymayan fakirler değil... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T23:48+0300

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yalova’nın Termal ilçesinde düzenlenen parti toplantısında Gölge Engeliler Bakanı olarak Gülnür Kamaşak’ı açıkladı. Burada konuşma yapan Sarıgül, TDP’nin yeni yıla kararlı, uyumlu ve güçlü bir giriş yaptığını söyledi. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin cesaret edemediği sözleri TDP’nin dile getirdiğini anlatan Sarıgül, iktidar olmaları halinde özel sektörün bugüne kadar girmediği alanlara devlet olarak gireceklerini anlattı. Fabrikalar yapacaklarını söyleyen Sarıgül, tarım ve hayvancılığı kalkındıracaklarını söyledi.'Türkiye’de zenginleri doyurursak fakirler doyar'Davos’ta düzenlenen toplantıda bir araya gelen zenginlerin dünyaya daha çok katkı sağlamasına yönelik söylemlerde bulduğunu kaydeden Sarıgül, zenginlerden daha çok vergi alacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:'Dışarıdan ve hiç kimseden talimat almayan tek parti Türkiye Değişim Partisi’dir'Ekmek, süt, şeker, çay, mama ve çocuk bezi gibi temel ihtiyaç maddelerini fiyatlarını iktidar olmaları halinde belirleyeceklerini dile getiren Sarıgül, “Bunlara gerekiyorsa devlet olarak destek vereceğiz. Bunları Türkiye Değişim Partisi’nden başkası ne konuşur, ne yapar. Çünkü diğer partilerin bagajı kalabalık. Diğer partiler ya dışardan talimat alıyorlar ya da patronlardan talimat alıyorlar. Dışarıdan ve hiç kimseden talimat almayan tek parti Türkiye Değişim Partisi’dir” ifadesini kullandı.'Bugün bakıyorum ki gençlerde partimiz 5 onda 1 olmuş'Gençlere sosyal medya ile ulaştıklarını fakat bu çalışmalara başlarken çok eleştiri aldığını anlatan Sarıgül, şöyle konuştu:'Gölge bakanlarımızı açıklamak iddia, cesaret işidir'Muhalefet partilerinin gölge bakan açıklamamasını eşleştiren Sarıgül, gölge bakanı kendisinin icat etmediğini ve İngiltere’de Tony Blair’in de bu yöntemi uygulayan kişilerden olduğunu belirterek, “Hiçbir muhalefet partisi seçimler yaklaştı, tarihi belli oldu ama kadrolarını açıklayamıyor. Gölge bakanlarını açıklayamıyor. Oysa gölge bakanlığı benim icat ettiğim bir bakanlık değil. Onun için değerli arkadaşlarım gölge bakanlarımızı açıklamak iddia, cesaret işidir” dedi.Sarıgül ardından Gölge Aile Hizmetleri ve Engeliler Bakanı olarak Gülnür Kamaşak’ı sahneye davet ederek tanıttı.

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