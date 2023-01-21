https://sputniknews.com.tr/20230121/muglada-nesli-tukenme-tehlikesindeki-karakulak-ve-iki-yavrusu-fotokapanla-goruntulendi-1066020260.html

Muğla'da nesli tükenme tehlikesindeki karakulak ve iki yavrusu fotokapanla görüntülendi

Muğla'da nesli tükenme tehlikesindeki karakulak ve iki yavrusu fotokapanla görüntülendi

Muğla'da nesli tükenme tehlikesi altındaki karakulak ve iki yavrusu ormanlık alana yerleştirilen fotokopana takıldı. 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T22:14+0300

2023-01-21T22:14+0300

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yaşam

nesli tükenmekte olan hayvanlar

muğla

karakulak

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi ve yaban hayatı uzmanı Dr. Yasin İlemin tarafından araziye yerleştirilen fotokapan, bir karakulağı ve iki küçük yavrusunu görüntüledi.İlemin, yabani kedilerin görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı. Genellikle gece avlanan karakulağın ağır adımlarla, yavrularının ise arkasından koşarak ilerlediği gözlendi.Yasin İlemin, AA muhabirine, karakulak ailesine henüz bir isim koymadığını, yakından izlemeye devam edeceğini belirterek, "Türkiye'de bir anne karakulak (Caracal caracal) ve iki küçük yavrusunu araştırmalarımız kapsamında kayıt altına aldık. Bu nadir yabani kedi türü ülkemizin güneybatısına (Muğla-Antalya) sıkışmış ve dünyadaki diğer karakulak popülasyonlarından izole bir şekilde tüm olumsuzluklara rağmen hayatta kalmaya çalışıyor" dedi.Tür üzerindeki başlıca tehditlerin iklim değişikliğine bağlı orman yangınları, kaçak av, habitat tahribi ve doğadaki başıboş köpekler olduğunu vurgulayan İlemin, şunları kaydetti:

muğla

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nesli tükenmekte olan hayvanlar, muğla, karakulak