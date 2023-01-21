https://sputniknews.com.tr/20230121/metrobuste-bir-kadin-alacaklisi-ile-karsilasti-kavga-esnasinda-bayginlik-gecirdi-1066004521.html
Metrobüste bir kadın alacaklısı ile karşılaştı: Kavga esnasında baygınlık geçirdi
Metrobüste bir kadın alacaklısı ile karşılaştı: Kavga esnasında baygınlık geçirdi
Avcılar’da metrobüs içerisinde alacaklısı ile karşılaşan kadın, yaşanan tartışma sırasında baygınlık geçirdi. Metrobüs durağında da devam eden tartışma anları... 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T09:30+0300
2023-01-21T09:30+0300
2023-01-21T09:30+0300
türkiye
istanbul
avcılar
metrobüs
kavga
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Olay, 18 Ocak Çarşamba günü Avcılar Mustafa Kemal Paşa metrobüs durağında yaşandı. İddiaya göre bir kadın, metrobüste 20 bin TL alacağı olan tanıdığı ile karşılaştı. İkili arasında alacak verecek tartışması başlarken, kadın sinir krizi geçirerek bayıldı. Metrobüsün durakta durması ile dışarı taşan tartışma, çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilmek istense de son bulmadı. İkili arasında yaşanan tartışmada kadın, adama tokat atarken yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.
türkiye
istanbul
avcılar
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istanbul, avcılar, metrobüs, kavga
istanbul, avcılar, metrobüs, kavga
Metrobüste bir kadın alacaklısı ile karşılaştı: Kavga esnasında baygınlık geçirdi
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Avcılar’da metrobüs içerisinde alacaklısı ile karşılaşan kadın, yaşanan tartışma sırasında baygınlık geçirdi. Metrobüs durağında da devam eden tartışma anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay, 18 Ocak Çarşamba günü Avcılar Mustafa Kemal Paşa metrobüs durağında yaşandı. İddiaya göre bir kadın, metrobüste 20 bin TL alacağı olan tanıdığı ile karşılaştı. İkili arasında alacak verecek tartışması başlarken, kadın sinir krizi geçirerek bayıldı.
Metrobüsün durakta durması ile dışarı taşan tartışma, çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilmek istense de son bulmadı.
İkili arasında yaşanan tartışmada kadın, adama tokat atarken yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.