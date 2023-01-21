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Metrobüste bir kadın alacaklısı ile karşılaştı: Kavga esnasında baygınlık geçirdi
Metrobüste bir kadın alacaklısı ile karşılaştı: Kavga esnasında baygınlık geçirdi
Avcılar’da metrobüs içerisinde alacaklısı ile karşılaşan kadın, yaşanan tartışma sırasında baygınlık geçirdi. Metrobüs durağında da devam eden tartışma anları... 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T09:30+0300
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türkiye
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avcılar
metrobüs
kavga
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Olay, 18 Ocak Çarşamba günü Avcılar Mustafa Kemal Paşa metrobüs durağında yaşandı. İddiaya göre bir kadın, metrobüste 20 bin TL alacağı olan tanıdığı ile karşılaştı. İkili arasında alacak verecek tartışması başlarken, kadın sinir krizi geçirerek bayıldı. Metrobüsün durakta durması ile dışarı taşan tartışma, çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilmek istense de son bulmadı. İkili arasında yaşanan tartışmada kadın, adama tokat atarken yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.
türkiye
istanbul
avcılar
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istanbul, avcılar, metrobüs, kavga
istanbul, avcılar, metrobüs, kavga

Metrobüste bir kadın alacaklısı ile karşılaştı: Kavga esnasında baygınlık geçirdi

09:30 21.01.2023
© İHAKüçükçekmece Sefaköy metrobüs durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişi metrobüsün altında kaldı. Kafası metrobüs tekerinin altına sıkışan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
Küçükçekmece Sefaköy metrobüs durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişi metrobüsün altında kaldı. Kafası metrobüs tekerinin altına sıkışan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© İHA
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Avcılar’da metrobüs içerisinde alacaklısı ile karşılaşan kadın, yaşanan tartışma sırasında baygınlık geçirdi. Metrobüs durağında da devam eden tartışma anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay, 18 Ocak Çarşamba günü Avcılar Mustafa Kemal Paşa metrobüs durağında yaşandı. İddiaya göre bir kadın, metrobüste 20 bin TL alacağı olan tanıdığı ile karşılaştı. İkili arasında alacak verecek tartışması başlarken, kadın sinir krizi geçirerek bayıldı.
Metrobüsün durakta durması ile dışarı taşan tartışma, çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilmek istense de son bulmadı.
İkili arasında yaşanan tartışmada kadın, adama tokat atarken yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.
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