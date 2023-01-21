https://sputniknews.com.tr/20230121/metrobuste-bir-kadin-alacaklisi-ile-karsilasti-kavga-esnasinda-bayginlik-gecirdi-1066004521.html

Metrobüste bir kadın alacaklısı ile karşılaştı: Kavga esnasında baygınlık geçirdi

Metrobüste bir kadın alacaklısı ile karşılaştı: Kavga esnasında baygınlık geçirdi

Avcılar’da metrobüs içerisinde alacaklısı ile karşılaşan kadın, yaşanan tartışma sırasında baygınlık geçirdi. Metrobüs durağında da devam eden tartışma anları... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T09:30+0300

2023-01-21T09:30+0300

2023-01-21T09:30+0300

türkiye

istanbul

avcılar

metrobüs

kavga

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Olay, 18 Ocak Çarşamba günü Avcılar Mustafa Kemal Paşa metrobüs durağında yaşandı. İddiaya göre bir kadın, metrobüste 20 bin TL alacağı olan tanıdığı ile karşılaştı. İkili arasında alacak verecek tartışması başlarken, kadın sinir krizi geçirerek bayıldı. Metrobüsün durakta durması ile dışarı taşan tartışma, çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilmek istense de son bulmadı. İkili arasında yaşanan tartışmada kadın, adama tokat atarken yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.

türkiye

istanbul

avcılar

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istanbul, avcılar, metrobüs, kavga