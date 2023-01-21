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Meteoroloji'den sis, yağmur ve kar uyarısı
Meteoroloji'den sis, yağmur ve kar uyarısı
Meteoroloji 21 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre önümüzdeki 5 gün boyunca, bazı bölgelerimizde sis, sağanak yağış ve kar bekleniyor. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T09:38+0300
2023-01-21T09:38+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Burdur'un doğusu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), yarın öğle saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE 6°C, 15°CParçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıİSTANBUL 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kıyı Ege ile Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.DENİZLİ 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıİZMİR 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıMANİSA 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Burdur'un doğusu ve Isparta çevrelerinin yerel olmak aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA 8°C, 20°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıISPARTA 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıMERSİN 10°C, 20°CAz bulutlu ve açıkİç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.ANKARA 2°C, 14°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 3°C, 14°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ -4°C, 13°CParçalı ve az bulutluKONYA -1°C, 15°CParçalı ve az bulutluBatı KaradenizParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.BOLU 2°C, 16°CParçalı bulutluKASTAMONU -3°C, 11°CParçalı bulutluSİNOP 12°C, 19°CParçalı bulutluZONGULDAK 10°C, 16°CParçalı bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AMASYA 1°C, 15°CParçalı bulutluSAMSUN 10°C, 20°CParçalı bulutluTOKAT 0°C, 13°CParçalı bulutluTRABZON 11°C, 16°CParçalı bulutluDoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.AĞRI -10°C, 9°CParçalı ve az bulutluERZURUM -6°C, 8°CParçalı ve az bulutluMALATYA 2°C, 6°CAz bulutlu ve açıkVAN -7°C, 6°CAz bulutlu ve açıkGüneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.DİYARBAKIR -2°C, 14°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 2°C, 12°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 5°C, 13°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 5°C, 16°CAz bulutlu ve açık
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu

Meteoroloji'den sis, yağmur ve kar uyarısı

09:38 21.01.2023
© İHAyağmur, sağanak, yağış
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© İHA
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Meteoroloji 21 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre önümüzdeki 5 gün boyunca, bazı bölgelerimizde sis, sağanak yağış ve kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Burdur'un doğusu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), yarın öğle saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kıyı Ege ile Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DENİZLİ 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Burdur'un doğusu ve Isparta çevrelerinin yerel olmak aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 8°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN 10°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ANKARA 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BOLU 2°C, 16°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU -3°C, 11°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 12°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 16°C
Parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA 1°C, 15°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 0°C, 13°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
AĞRI -10°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM -6°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 2°C, 6°C
Az bulutlu ve açık
VAN -7°C, 6°C
Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 2°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 5°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 5°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
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