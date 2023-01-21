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Mauor Icardi'den Antalyaspor maçı öncesi paylaşım: 'Akşama görüşürüz halkım'
Mauor Icardi'den Antalyaspor maçı öncesi paylaşım: 'Akşama görüşürüz halkım'
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Antalyaspor maçı öncesinde paylaşımda bulundu. Icardi, "Akşam görüşürüz halkım" yazdı. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T12:06+0300
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spor
mauro icardi
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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. 19:00'da maçlayacak zorlu mücadele öncesinde, sarı kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızından maçla ilgili paylaşım geldi.Instagram hesabından paylaşımda bulunan Icardi, Antalyaspor maçını kast ederek Galatasaray taraftarlarına seslendi. Tecrübeli forvet, "Akşama görüşürüz halkım" diye yazdı.
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mauro icardi, galatasaray
mauro icardi, galatasaray

Mauor Icardi'den Antalyaspor maçı öncesi paylaşım: 'Akşama görüşürüz halkım'

12:06 21.01.2023
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© DHA
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Antalyaspor maçı öncesinde paylaşımda bulundu. Icardi, "Akşam görüşürüz halkım" yazdı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. 19:00'da maçlayacak zorlu mücadele öncesinde, sarı kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızından maçla ilgili paylaşım geldi.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Icardi, Antalyaspor maçını kast ederek Galatasaray taraftarlarına seslendi.
© FotoğrafIcardi
Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
Icardi
© Fotoğraf
Tecrübeli forvet, "Akşama görüşürüz halkım" diye yazdı.
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