https://sputniknews.com.tr/20230121/mauor-icardiden-antalyaspor-maci-oncesi-paylasim-aksama-gorusuruz-halkim-1066008769.html
Mauor Icardi'den Antalyaspor maçı öncesi paylaşım: 'Akşama görüşürüz halkım'
Mauor Icardi'den Antalyaspor maçı öncesi paylaşım: 'Akşama görüşürüz halkım'
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Antalyaspor maçı öncesinde paylaşımda bulundu. Icardi, "Akşam görüşürüz halkım" yazdı. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T12:06+0300
2023-01-21T12:06+0300
2023-01-21T12:06+0300
spor
mauro icardi
galatasaray
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064330705_0:0:728:410_1920x0_80_0_0_5ec1185bcaa12ed22c7f16c10a789cdf.jpg
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. 19:00'da maçlayacak zorlu mücadele öncesinde, sarı kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızından maçla ilgili paylaşım geldi.Instagram hesabından paylaşımda bulunan Icardi, Antalyaspor maçını kast ederek Galatasaray taraftarlarına seslendi. Tecrübeli forvet, "Akşama görüşürüz halkım" diye yazdı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064330705_130:0:677:410_1920x0_80_0_0_a7e2fbe13a37b79c68c014bdecbc7ae6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mauro icardi, galatasaray
mauro icardi, galatasaray
Mauor Icardi'den Antalyaspor maçı öncesi paylaşım: 'Akşama görüşürüz halkım'
Abone ol
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Antalyaspor maçı öncesinde paylaşımda bulundu. Icardi, "Akşam görüşürüz halkım" yazdı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. 19:00'da maçlayacak zorlu mücadele öncesinde, sarı kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızından maçla ilgili paylaşım geldi.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Icardi, Antalyaspor maçını kast ederek Galatasaray taraftarlarına seslendi.
Tecrübeli forvet, "Akşama görüşürüz halkım" diye yazdı.