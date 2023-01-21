https://sputniknews.com.tr/20230121/kurtulmus-altini-ganyan-iktidarda-olsaydi-su-soylediklerimizden-hangisini-yapabilirdi--1066015369.html

Kurtulmuş: 'Altını ganyan' iktidarda olsaydı şu söylediklerimizden hangisini yapabilirdi?

Kurtulmuş: 'Altını ganyan' iktidarda olsaydı şu söylediklerimizden hangisini yapabilirdi?

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ordu'da yaptığı konuşmada 6'lı masaya yönelik "Bunların iktidara geleceğini şey yapmıyorum ama sadece varsayalım, şöyle... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T17:30+0300

2023-01-21T17:30+0300

2023-01-21T17:31+0300

numan kurtulmuş

politika

altılı masa

ordu

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 6'lı masanın çalışmalarına ilişkin, "Ortak bir fikirleri olmadığı için yüksek sesle milletin önüne çıkıp, 'Bizim programımız budur.' diyemiyorlar. Ama o onların işidir, kimi aday gösterirler, millete ne söylerler onu bilmeyiz. Bizim adayımız bellidir, Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de cumhurun adayıdır, milletimizin adayıdır ve inşallah yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir" dedi.Kurtulmuş, Ulubey Belediyesince yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde, Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığını söyledi. Türk milletinin, Selçuklu ve Osmanlı'nın torunları olduğunu belirten Kurtulmuş, "Üç kıtaya ve yedi iklime sözü geçmiş bir milletin torunlarıyız. Türkiye küçük hedeflerle, gündelik hesaplarla vakit kaybedemez. Önüne büyük hedefler koyması lazım. Hedefimiz yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kurmaktır" diye konuştu.Kurtulmuş, Türkiye'nin 2023'te yeni bir sayfa açtığını dile getirerek 2023'te Türkiye yüzyılının başladığını ve Türkiye'nin bir dünya lideri olarak öne çıkacağını ifade etti.'Haddinizi bilin, siz kendinize bakın Türk halkı kimi seçeceğini size sormaz'Milletin, Türkiye Yüzyılı hedefinin etrafında kilitlendiğini ancak birilerinin de bundan rahatsızlık duyduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:Kurtulmuş, ülke içinde de birilerinin Türkiye'nin İHA'larda, SİHA'larda bir dünya markası olmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek "Bunu eleştiriyor, Türkiye'nin medarıiftiharı olan savunma sanayisindeki bir şirketimiz BAYKAR'ın üretimini hedef alarak bu şirkete dil uzatıyor. Aslında Türkiye'nin bu istikamette yürümesinin kendilerinin hoşlarına gitmediğini açıkça ortaya koyuyor. Adama sorarlar, 'Hans'ın, George'nin derdini anladık da Ali'ye, Veli'ye ne oluyor, onların dertleri nedir?' 'Biz üretmeyelim, gavurdan alırız?' diyorsanız, gavurun nasıl bu millete yeri geldiğinde ters baktığını, nasıl bu milletin yolunu kestiğini, bu millet çok iyi bilir" dedi.Muhalefetin özellikle birkaç yıldır dile getirdiği tek söylemin, "Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin." olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "George da Hans da aynı şeyi söylüyor. Senin bir görüşün var mı? Türkiye'ye ne getireceksin? Ne yapacaksın?" diye konuştu.'Bu millet böyle yanlış tekliflerin peşinden gitmez'Muhalefetin yıllardır, "Güçlendirilmiş bir parlamenter sistem getireceğiz" söyleminde bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, şu değerlendirmeyi yaptı:Kurtulmuş, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere çok fazla vakit kalmadığına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:Kurtulmuş, 6'lı masanın adayı açıklamamasının, aday tespit edememesinden değil, hangi konuda nasıl konuşacaklarını bilememesinden olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yolunu ve rotasını tayin ettiğini belirten Kurtulmuş, "Yolumuz, ele güne muhtaç olmayacak, başkasından medet ummayacak, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye yoludur. Yolumuz, Türkiye Yüzyılı istikametinde yürüme yoludur. Allah yolumuzu açık etsin, Allah bu millete daha çok güzel günler göstersin" dedi.

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