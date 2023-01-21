https://sputniknews.com.tr/20230121/kilicdaroglundan-14-mayis-aciklamasi-bizim-icin-sorun-yok-1066012133.html

Kılıçdaroğlu'ndan 14 Mayıs açıklaması: 'Bizim için sorun yok'

Kılıçdaroğlu'ndan 14 Mayıs açıklaması: 'Bizim için sorun yok'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim için işaret ettiği 14 Mayıs tarihine ilişkin, "14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T15:18+0300

2023-01-21T15:18+0300

2023-01-21T16:16+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

erken seçim

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Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonunu (TÜRKONFED) ziyaret eden Kılıçdaroğlu, görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Seçim takvimine ilişkin bir açıklaması olup olmayacağı sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. 14 Mayıs gelince de 'Yeter söz milletin.' dedik. Millet İttifakı da zaten bunu istiyor. Yeter söz milletin olacak." ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Genel af olması lazım mı?" sorusuna ise, "Önce bu konuyu altı liderin konuşması lazım. Ondan sonra benim bu konuda düşüncelerimi ifade etmem lazım." diye cevap verdi.TÜRKONFED'in yöneticileriyle oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:CHP daha önce seçim tarihinin öne alınacağı iddialarına yönelik olarak nisan öncesini işaret etmişti.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, konuyla ilgili aralık ayında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:"Bizim kanaatimiz, nisan başına kalmadan yapılacak her erken seçim teklifine 'tamam' demek yönündedir. Ancak nisan başından itibaren yapılacak seçim, kanaatimizce artık erken seçim değildir, siyaset mühendisliğidir. Dolayısıyla böyle bir senaryonun içinde yer almayız. Cumhurbaşkanının yetkisi vardır. Nisan ayı başından sonra kendi göbeklerini kendileri keserler."

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kemal kılıçdaroğlu, erken seçim