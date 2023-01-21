https://sputniknews.com.tr/20230121/kayahanin-kizi-beste-acar-uzaylilardan-mesaj-aliyorum-1066015001.html
Kayahan'ın kızı Beste Açar: Uzaylılardan mesaj alıyorum
Kayahan'ın kızı Beste Açar: Uzaylılardan mesaj alıyorum
Şarkıcı Kayahan'ın kendisi gibi müzisyen olan kızı Beste Açar, uzaylılardan mesaj aldığını söyledi. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T17:13+0300
2023-01-21T17:13+0300
2023-01-21T17:13+0300
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Usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, bir YouTube söyleşisindeki ifadeleriyle gündeme geldi.Açar, 2015 yılında kaybettiği babasıyla bilince erişim yöntemiyle iletişime geçtiğini iddia ederek sosyal medyada gündem oldu. Açar, Atatürk, Mevlânâ ve Hz. Meryem ile de iletişimde olduğunu söyledi.Atatürk, Hz. Meryem ve Mevlânâ'dan ne tür mesajlar aldığı sorulan Açar, "Aslında öyle bir konuşma yok. Onların enerji alanı zaten sizi şifalandırıyor" dedi.Açar, "Bu kız aklını kaçırmış diyenler olabilir. Bu iletişim babamı direkt olarak karşımda görmek değildi, onun enerjisini algılamaktı. Titreşimsel olarak bir şeyleri algılarsın ve cümleleri sen kendin tanımlarsın. Bana gelen enerji, bunun böyle olmasının, onun açısından doğru olmadığı yönündeydi. Herkes anlayacağı kadar anlıyor. Ben her şeyin mümkün olduğunu biliyorum" dedi.'Dünyayı çok büyük bir kıtlık bekliyor'Babası gibi müzisyen olan Açar, uzaylılardan mesajlar aldığını da dile getirirken "Çok şey söylediler. Size şunu söyleyebilirim, dünyayı çok büyük kıtlık bekliyor. Suyla ilgili çok ciddi problemler yaşayacak bütün dünya. Enerji üretimiyle de ilgili. Isınma, enerji, gıda ve su yüzünden komşu komşuyu vuracak. Çok ciddi problemler olacak" ifadelerini kullandı.
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beste açar, kayahan, uzaylı, uzaylılar
Kayahan'ın kızı Beste Açar: Uzaylılardan mesaj alıyorum
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Şarkıcı Kayahan'ın kendisi gibi müzisyen olan kızı Beste Açar, uzaylılardan mesaj aldığını söyledi.
Usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, bir YouTube söyleşisindeki ifadeleriyle gündeme geldi.
Açar, 2015 yılında kaybettiği babasıyla bilince erişim yöntemiyle iletişime geçtiğini iddia ederek sosyal medyada gündem oldu. Açar, Atatürk, Mevlânâ ve Hz. Meryem ile de iletişimde olduğunu söyledi.
Atatürk, Hz. Meryem ve Mevlânâ'dan ne tür mesajlar aldığı sorulan Açar, "Aslında öyle bir konuşma yok. Onların enerji alanı zaten sizi şifalandırıyor" dedi.
Açar, "Bu kız aklını kaçırmış diyenler olabilir. Bu iletişim babamı direkt olarak karşımda görmek değildi, onun enerjisini algılamaktı. Titreşimsel olarak bir şeyleri algılarsın ve cümleleri sen kendin tanımlarsın. Bana gelen enerji, bunun böyle olmasının, onun açısından doğru olmadığı yönündeydi. Herkes anlayacağı kadar anlıyor. Ben her şeyin mümkün olduğunu biliyorum" dedi.
'Dünyayı çok büyük bir kıtlık bekliyor'
Babası gibi müzisyen olan Açar, uzaylılardan mesajlar aldığını da dile getirirken "Çok şey söylediler. Size şunu söyleyebilirim, dünyayı çok büyük kıtlık bekliyor. Suyla ilgili çok ciddi problemler yaşayacak bütün dünya. Enerji üretimiyle de ilgili. Isınma, enerji, gıda ve su yüzünden komşu komşuyu vuracak. Çok ciddi problemler olacak" ifadelerini kullandı.