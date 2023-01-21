https://sputniknews.com.tr/20230121/james-camerondan-avatar-uyarisi-telefondan-izlerseniz-asil-noktayi-kacirirsiniz-1065997305.html

James Cameron'dan 'Avatar' uyarısı: Telefondan izlerseniz asıl noktayı kaçırırsınız

James Cameron'dan 'Avatar' uyarısı: Telefondan izlerseniz asıl noktayı kaçırırsınız

Avatar’ın devam filmi 'Avatar: Suyun Yolu', 13 yılın ardından izleyiciyle buluştu. Vizyona girdiği ilk haftada büyük bir başarı yakalayan filmin yönetmeni... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

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james cameron

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Vizyona girdiği 2009 yılından bu yana ‘dünyanın en çok hasılat yapan filmi’ unvanına sahip olan Avatar'ın uzun süredir beklenen devam filmi Avatar: Suyun Yolu izleyiciyle buluştuİlk filmden 13 yıl sonra vizyona giren ve büyük ses getiren Avatar: Suyun Yolu (Avatar: Way of Water) görsel efektleriyle öne çıkıyor. İzleyiciler, filmin dev ekranda ve mümkünse IMAX 3D seçeneği sunan sinemalarda izlenmesini öneriyor.NTV'nin haberine göre Avatar'ın Oscar ödüllü yönetmeni James Cameron da filmin sinema salonunda izlenmesini önerse de gerekli şartlar sağlanırsa evde de iyi bir seyir deneyimi yaşanabileceğini söyledi. NPR'a konuşan Cameron, "Avatar: Suyun Yolu'nu makul büyüklükte bir ekranda ve kaliteli ses sistemiyle izlerseniz, odanız da yeterince büyükse evde de iyi bir deneyim yaşayabilirsiniz" dedi.Ayrıca filmi telefondan izleme fikrine açıkça karşı çıkan Cameron, bunun ekran büyüklüğüyle alakası olmadığını belirtti.'Aynı anda birden fazla işi yapmamaya karar vermekle alakalı'Cameron, "Bir şeyi telefondan izlerseniz asıl noktayı kaçırırsınız. Sinemaya gitmek, ekranın büyüklüğü ve ses sisteminin mükemmelliğiyle ilgili değil. Aynı anda birden fazla işi yapmamaya karar vermekle alakalı" dedi.James Cameron, izleyicilerin kaçırdığı 'önemli kısmı'; "Sinemaya gidince bir sanat eseriyle tüm dikkatini ona vereceğine dair bir anlaşma yapıyorsun. Evde bunu yapamazsın. Evde izlenen filmler, sinemada izlendiği kadar ağlatmaz çünkü aynı duygu derinliği oluşmaz" sözleriyle açıkladı.Ünlü yönetmen geçen günlerde Altın Küre Ödülleri gecesinde Variety'yle yaptığı söyleşide de benzer bir görüşü savunmuştu ve sinema salonlarının önemini vurgulamıştı.Kovid-19 salgının sürdüğü Çin'de bile halkın sinemaya gitmeye devam ettiğini belirten Cameron, "Toplum olarak sinemaya ihtiyacımız var. Bu kadar yayın platformu yeter" demişti.

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james cameron, avatar, sinema, telefon, film