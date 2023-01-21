İzmir'de evde otururken mermi isabet eden genç hayatını kaybetti
03:46 21.01.2023 (güncellendi: 03:47 21.01.2023)
© Sputnikİzmir'in Karabağlar ilçesinde evde arkadaşlarıyla bilgisayar oyunu oynayan kişi, sokaktan açılan ateşte merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. ( Tezcan Ekizler - Anadolu Ajansı )
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde evde arkadaşlarıyla bilgisayar oyunu oynayan kişi, sokaktan açılan ateşte merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde medyana gelen olayda, bir binanın 2. katındaki evinde arkadaşlarıyla bilgisayarda oyun oynayan yabancı uyruklu 27 yaşındaki Muhammed Mahluf'a, sokaktan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu camdan giren mermi isabet etti.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Mahluf'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Mahluf'un cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis ekiplerinin zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ-İzmir'in Karabağlar ilçesinde 27 yaşındaki kişi, bilgisayar oyunu oynadığı esnada sokaktan açılan ateş sonucu vücuduna mermi isabet etti.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 27 yaşındaki kişi, bilgisayar oyunu oynadığı esnada sokaktan açılan ateş sonucu vücuduna mermi isabet etti.
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ-