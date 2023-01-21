https://sputniknews.com.tr/20230121/izmirde-evde-otururken-mermi-isabet-eden-genc-hayatini-kaybetti-1066001431.html

İzmir'de evde otururken mermi isabet eden genç hayatını kaybetti

İzmir'de evde otururken mermi isabet eden genç hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evde arkadaşlarıyla bilgisayar oyunu oynayan kişi, sokaktan açılan ateşte merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T03:46+0300

2023-01-21T03:46+0300

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türkiye

yabancı

izmir

karabağlar

mermi

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde medyana gelen olayda, bir binanın 2. katındaki evinde arkadaşlarıyla bilgisayarda oyun oynayan yabancı uyruklu 27 yaşındaki Muhammed Mahluf'a, sokaktan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu camdan giren mermi isabet etti.Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Mahluf'un hayatını kaybettiğini belirledi.Mahluf'un cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Polis ekiplerinin zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

türkiye

izmir

karabağlar

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yabancı, izmir, karabağlar, mermi