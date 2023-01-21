Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230121/izmir-merkezli-sahte-engelli-raporu-operasyonu-21-tutuklama-1066003497.html
İzmir merkezli sahte engelli raporu operasyonu: 21 tutuklama
İzmir merkezli sahte engelli raporu operasyonu: 21 tutuklama
İzmir'de, hastanelerden sahte engelli raporu çıkartarak kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 51 şüpheliden 21'i tutuklandı. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T05:16+0300
2023-01-21T05:23+0300
türkiye
izmir il emniyet müdürlüğü
izmir
sahte
rapor
sahte rapor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/15/1066003351_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_f7aafd89ae56dd0a9506ebd702e71973.jpg
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, usulsüz engelli sağlık raporu aldıkları ya da buna aracılık ettikleri belirtilen kişilere yönelik 17 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 8'i, savcılıktan serbest bırakıldı.Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 22'si kontrol şartıyla serbest kaldı.Ne olmuştu?İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Ocak'ta İzmir merkezli 18 ilde, aralarında bu işi planlayan 32 kişi, "joker" diye tabir edilen 13 kişi, 35 hastane çalışanı, 51 aracı ve bu şekilde rapor alanların da bulunduğu 380 şüpheliye yönelik operasyon başlatılmış, şüphelilerden 51'i yakalanmış, 327 kişi hakkında da adli işlem yapılmıştı.İncemeler sonucunda; 25-80 bin lira arasında değişen ücretler karşılığında sahte engelli raporu çıkartarak bu kişileri "erken emeklilik", "ÖTV indirimi", "evde bakım ücreti" ve "ücretsiz ulaşım kartı" gibi yaklaşık 30 ayrı kategoride engellilere tanınan haklardan yararlandırarak kamuyu 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirtilmişti.Firari 2 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/15/1066003351_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_5a1b7352ddc2df83ec4674aa023be367.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir il emniyet müdürlüğü, izmir, sahte, rapor, sahte rapor
izmir il emniyet müdürlüğü, izmir, sahte, rapor, sahte rapor

İzmir merkezli sahte engelli raporu operasyonu: 21 tutuklama

05:16 21.01.2023 (güncellendi: 05:23 21.01.2023)
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİİzmir merkezli 18 ilde gerçekleşen ve joker hastalar kullanıp sahte engelli raporu hazırladığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 21'i tutuklandı. Şüphelilerden 22 şüpheli adli kontrol şartıyla, 8'i de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
İzmir merkezli 18 ilde gerçekleşen ve joker hastalar kullanıp sahte engelli raporu hazırladığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 21'i tutuklandı. Şüphelilerden 22 şüpheli adli kontrol şartıyla, 8'i de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ
Abone olTelegram
İzmir'de, hastanelerden sahte engelli raporu çıkartarak kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 51 şüpheliden 21'i tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, usulsüz engelli sağlık raporu aldıkları ya da buna aracılık ettikleri belirtilen kişilere yönelik 17 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 8'i, savcılıktan serbest bırakıldı.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 22'si kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ne olmuştu?

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Ocak'ta İzmir merkezli 18 ilde, aralarında bu işi planlayan 32 kişi, "joker" diye tabir edilen 13 kişi, 35 hastane çalışanı, 51 aracı ve bu şekilde rapor alanların da bulunduğu 380 şüpheliye yönelik operasyon başlatılmış, şüphelilerden 51'i yakalanmış, 327 kişi hakkında da adli işlem yapılmıştı.
İncemeler sonucunda; 25-80 bin lira arasında değişen ücretler karşılığında sahte engelli raporu çıkartarak bu kişileri "erken emeklilik", "ÖTV indirimi", "evde bakım ücreti" ve "ücretsiz ulaşım kartı" gibi yaklaşık 30 ayrı kategoride engellilere tanınan haklardan yararlandırarak kamuyu 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirtilmişti.
Firari 2 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала