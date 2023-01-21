https://sputniknews.com.tr/20230121/izmir-merkezli-sahte-engelli-raporu-operasyonu-21-tutuklama-1066003497.html
İzmir merkezli sahte engelli raporu operasyonu: 21 tutuklama
İzmir merkezli sahte engelli raporu operasyonu: 21 tutuklama
İzmir'de, hastanelerden sahte engelli raporu çıkartarak kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 51 şüpheliden 21'i tutuklandı. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T05:16+0300
2023-01-21T05:16+0300
2023-01-21T05:23+0300
türkiye
izmir il emniyet müdürlüğü
izmir
sahte
rapor
sahte rapor
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, usulsüz engelli sağlık raporu aldıkları ya da buna aracılık ettikleri belirtilen kişilere yönelik 17 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 8'i, savcılıktan serbest bırakıldı.Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 22'si kontrol şartıyla serbest kaldı.Ne olmuştu?İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Ocak'ta İzmir merkezli 18 ilde, aralarında bu işi planlayan 32 kişi, "joker" diye tabir edilen 13 kişi, 35 hastane çalışanı, 51 aracı ve bu şekilde rapor alanların da bulunduğu 380 şüpheliye yönelik operasyon başlatılmış, şüphelilerden 51'i yakalanmış, 327 kişi hakkında da adli işlem yapılmıştı.İncemeler sonucunda; 25-80 bin lira arasında değişen ücretler karşılığında sahte engelli raporu çıkartarak bu kişileri "erken emeklilik", "ÖTV indirimi", "evde bakım ücreti" ve "ücretsiz ulaşım kartı" gibi yaklaşık 30 ayrı kategoride engellilere tanınan haklardan yararlandırarak kamuyu 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirtilmişti.Firari 2 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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izmir il emniyet müdürlüğü, izmir, sahte, rapor, sahte rapor
izmir il emniyet müdürlüğü, izmir, sahte, rapor, sahte rapor
İzmir merkezli sahte engelli raporu operasyonu: 21 tutuklama
05:16 21.01.2023 (güncellendi: 05:23 21.01.2023) Abone ol
İzmir'de, hastanelerden sahte engelli raporu çıkartarak kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 51 şüpheliden 21'i tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, usulsüz engelli sağlık raporu aldıkları ya da buna aracılık ettikleri belirtilen kişilere yönelik 17 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 8'i, savcılıktan serbest bırakıldı.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 22'si kontrol şartıyla serbest kaldı.
Ne olmuştu?
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Ocak'ta İzmir merkezli 18 ilde, aralarında bu işi planlayan 32 kişi, "joker" diye tabir edilen 13 kişi, 35 hastane çalışanı, 51 aracı ve bu şekilde rapor alanların da bulunduğu 380 şüpheliye yönelik operasyon başlatılmış, şüphelilerden 51'i yakalanmış, 327 kişi hakkında da adli işlem yapılmıştı.
İncemeler sonucunda; 25-80 bin lira arasında değişen ücretler karşılığında sahte engelli raporu çıkartarak bu kişileri "erken emeklilik", "ÖTV indirimi", "evde bakım ücreti" ve "ücretsiz ulaşım kartı" gibi yaklaşık 30 ayrı kategoride engellilere tanınan haklardan yararlandırarak kamuyu 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirtilmişti.
Firari 2 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.