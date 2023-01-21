https://sputniknews.com.tr/20230121/italya-futbol-federasyonundan-juventusa-15-puan-silme-cezasi-1065997640.html

İtalya Futbol Federasyonu'ndan Juventus'a 15 puan silme cezası

İtalya Futbol Federasyonu'ndan Juventus'a 15 puan silme cezası

Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de savcılık tarafından... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T01:16+0300

2023-01-21T01:16+0300

2023-01-21T01:16+0300

spor

italya futbol federasyonu (figc)

juventus

ceza

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İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Spor Hakimliği, adı mali yolsuzluk soruşturmasına karışan İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'a 15 puan silme cezası verdi.FIGC'in internet sitesinde yapılan açıklamada, federasyon spor hakimliğinin, adı haksız sermaye kazancı ve futbolcu transfer değerlerini olduğundan farklı göstermek gibi mali yolsuzlukların incelendiği adli soruşturmaya karışan Juventus'a mevcut futbol sezonundan geçerli olmak üzere 15 puan silme cezası verdiği belirtildi.Verilen puan silme cezasına ek olarak, kulübün eski yöneticilerine de farklı sürelerde hak mahrumiyeti cezası uygulandı.Buna göre, Eski Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici 30 ay, Eski Juventus Başkanı Andrea Agnelli 24 ay, Eski CEO Maurizio Arrivabene 24 ay, Eski Başkan Yardımcısı Pavel Nedved 8 ay hak mahrumiyeti aldı.FIGC Spor Savcılığı, gün içinde Juventus için 9 puan silme cezası istemişti.2022-2023 sezonunda 18 haftası geride kalan Serie A'da 37 puanla 3. sırada bulunan Juventus'un 15 puan silme cezasının ardından 22 puanla 11. sıraya gerilemesi bekleniyor.Bu arada açıklamada, Juventus ile beraber benzer suçlamalardan yargılanan diğer 8 kulübe ise herhangi bir ceza verilmediği ve adı geçen diğer kulüp yöneticilerinin de beraat ettiği kaydedildi.İtalyan basını, FIGC'in ceza açıklamasını 'Son dakika' gelişmesi olarak duyururken, Juventus'a spor savcısının da istediğinin üstünde ağır bir ceza verildiği yazıldı.Basında çıkan haberlerde, siyah-beyazlı kulübün bu cezayı temyize götürerek itiraz edeceği ifade edildi.'Prisma' soruşturmasıTorino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli soruşturma çerçevesinde, kasım 2021'de ve mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar da yapılmıştı.Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de savcılık tarafından soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmıştı.Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında, haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği belirtilmişti.Başsavcılığın soruşturmasını geçen ekim ayında tamamlamasına ek olarak, bu sürece dair tespit edilen eksikliklerin, kulüp yönetimini istifaya götürdüğü, Agnelli ve yönetiminin kulübün çıkarlarını korumak için istifa kararı aldığı basına yansımıştı.Juventus Başkan Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, İcra Kurulu Başkanı Maurizio Arrivabene başta olmak üzere bütün yönetim kurulu 28 Kasım'da istifa etmişti.Exor Holding, Agnelli'den boşalan kulüp başkanlığına muhasebeci Gianluca Ferrero'yu getirmişti.UEFA da 1 Aralık'ta olası finansal fair-play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçeleriyle İtalya ekibi Juventus hakkında soruşturma başlatmıştı.Torino Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının derinleşmesi sebebiyle İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) da sportif açıdan daha önce kapattığı haksız sermaye kazancı ve transfer değerlerini farklı göstermeye yönelik soruşturmasını, Juventus ve 8 kulüp için 22 Aralık'ta yeniden başlatmıştı.

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italya futbol federasyonu (figc), juventus, ceza