https://sputniknews.com.tr/20230121/istanbulda-indirimli-toplu-tasima-karti-kullanan-ogrenci-sayisi-3-milyon-950-bine-dayandi-1066021955.html

İstanbul'da indirimli toplu taşıma kartı kullanan öğrenci sayısı 3 milyon 950 bine dayandı

İstanbul'da indirimli toplu taşıma kartı kullanan öğrenci sayısı 3 milyon 950 bine dayandı

İstanbul'da ulaşımda kullanılan öğrenci kart sahipliliği 3 yılda yüzde 46.2 artış gösterdi. Toplam öğrenci kartı sahipliliği 2019 yılında 2 milyon 701 bin 523... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T23:28+0300

2023-01-21T23:28+0300

2023-01-21T23:28+0300

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

kart

toplu ulaşım

istanbul büyükşehir belediyesi

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İstanbul'un 4 yıllık toplu ulaşım verilerine göre günlük ortalama öğrenci bindi sayısı, 2022 yılında 2019 yılına kıyasla yüzde 17.0 arttı. 2019 yılında İstanbul’da günlük ortalama öğrenci bindi sayısı 2 milyon 248 bin 852 iken 2022 yılında bu sayı 2 milyon 630 bin 650'ye yükseldi. 2019 yılında günlük ortalama öğrenci biniş sayısının günlük toplam biniş sayısı içindeki payı yüzde 35.7 iken; 2022 yılında bu pay yüzde 41.2’ye yükseldi.Raylı sistem kullanımında yüzde 55 artışGünlük ortalama öğrenci bindileri, lastik tekerli toplu taşımada 2022 yılında 2018 yılına kıyasla yüzde 22.8 artarken raylı sistemlerde yüzde 55 arttı. Ulaşım çeşitleri içerisinde öğrenci bindilerinin en fazla arttığı ulaşım aracı raylı sistemler oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistemleri ve kullanımlarını arttırma politikası neticesinde yaptığı yatırımlar sonucunda öğrencilerin raylı sistem kullanımı 4 yılda bir buçuk katına çıktı.Öğrenciler 4 yılda en fazla raylı sistemlere yöneldi2018 yılında günlük, 60 bin 792 öğrenci deniz ulaşımını, bir milyon 204 bin 174 öğrenci lastik tekerli toplu ulaşımı, 701 bin 613 öğrenci ise raylı sistemleri tercih ediyordu. 2019 yılında günlük 69 bin 92 deniz ulaşımını, bir milyon 349 bin 749 öğrenci lastik tekerli toplu ulaşımı 809 bin 183 öğrenci ise raylı sistemleri kullandı. Pandemi dönemi olan 2020 günlük yılında deniz ulaşımında yarıdan fazla düşüş yaşandı. 31 bin 159 öğrenci deniz ulaşımını, 652 bin 471 öğrenci lastik tekerli toplu ulaşımı, 406 bin 064 öğrenci de raylı sistemleri kullandı. Yine pandemi dönemi olan 2021 yılında da, günlük 38 bin 159 öğrenci deniz ulaşımını, 843 bin 194 öğrenci lastik tekerli toplu ulaşımı, 571 bin 747 öğrenci de raylı sistemleri kullandı.3 yılda yüzde 46 artışGeçtiğimiz yıl günlük 64 bin 261 öğrenci deniz ulaşımını, bir milyon 478 bin 806 öğrenci lastik tekerli toplu ulaşımı ve en çok artışın olduğu raylı sistemleri ise bir milyon 87 bin 583 öğrenci kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221230/istanbulkart-icin-yeni-uygulama-1-ocakta-basliyor-1065232747.html

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