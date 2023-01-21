https://sputniknews.com.tr/20230121/iranli-suphelinin-midesinden-76-pakette-714-gram-eroin-cikti-1065998552.html

İranlı şüphelinin midesinden 76 pakette 714 gram eroin çıktı

İranlı şüphelinin midesinden 76 pakette 714 gram eroin çıktı

Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu 2 şüpheliden birinin midesinde 76 paket halinde 714 gram eroin bulundu. 21.01.2023, Sputnik Türkiye

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batman

türkiye

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Batman'da İran uyruklu olduğu belirlenen bir kişinin midesinden 76 paket halinde 714 gram eroin çıktı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen ortak çalışmada 11 Ocak'ta bir otobüs firması üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği bilgisi alan ekipler harekete geçti.Otobüs ile seyahat eden 2 İran uyruklunun kontrollerinde ve iç beden muayenesi sonucunda zanlılardan birinin midesinde 76 paket halinde 714 gram eroin tespit edildi.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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