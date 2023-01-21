Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230121/iran-basra-korfezinde-kacak-akaryakit-tasiyan-bir-gemiye-el-koydu-1066016461.html
İran, Basra Körfezi'nde 'kaçak akaryakıt' taşıyan bir gemiye el koydu
İran, Basra Körfezi'nde 'kaçak akaryakıt' taşıyan bir gemiye el koydu
İran, Basra Körfezi'nde 'kaçak akaryakıt' taşıyan bir gemiye el koyarak, olayla ilgili 5 kişiyi tutukladı. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T18:24+0300
2023-01-21T18:24+0300
dünya
iran
basra
basra körfezi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1e/1060585609_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_92e626ac8840346cfa2ae22c8225eea3.jpg
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt yüklü olduğu tespit edilen bir gemiye operasyon düzenlendiğini söyledi.Devrim Muhafızları Ordusu'nun operasyonu sonucu gemide, 90 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini aktaran Kahramani, gemiye el konulduğunu ve olayla ilgili 5 kişinin tutuklandığını belirtti.
iran
basra
basra körfezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1e/1060585609_110:0:1891:1336_1920x0_80_0_0_98108a70062f96ba4fda2f5dd18914b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, basra, basra körfezi
iran, basra, basra körfezi

İran, Basra Körfezi'nde 'kaçak akaryakıt' taşıyan bir gemiye el koydu

18:24 21.01.2023
© ABD DonanmasıABD, İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'nde ABD 5. Filosu'na ait insansız bir gemiyi ele geçirmeye çalıştığını, ancak bu girişimin engellendiğini açıkladı.
ABD, İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'nde ABD 5. Filosu'na ait insansız bir gemiyi ele geçirmeye çalıştığını, ancak bu girişimin engellendiğini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© ABD Donanması
Abone olTelegram
İran, Basra Körfezi'nde 'kaçak akaryakıt' taşıyan bir gemiye el koyarak, olayla ilgili 5 kişiyi tutukladı.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt yüklü olduğu tespit edilen bir gemiye operasyon düzenlendiğini söyledi.
Devrim Muhafızları Ordusu'nun operasyonu sonucu gemide, 90 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini aktaran Kahramani, gemiye el konulduğunu ve olayla ilgili 5 kişinin tutuklandığını belirtti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала