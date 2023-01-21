https://sputniknews.com.tr/20230121/iran-basra-korfezinde-kacak-akaryakit-tasiyan-bir-gemiye-el-koydu-1066016461.html
İran, Basra Körfezi'nde 'kaçak akaryakıt' taşıyan bir gemiye el koydu
İran, Basra Körfezi'nde 'kaçak akaryakıt' taşıyan bir gemiye el koydu
İran, Basra Körfezi'nde 'kaçak akaryakıt' taşıyan bir gemiye el koyarak, olayla ilgili 5 kişiyi tutukladı. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T18:24+0300
2023-01-21T18:24+0300
2023-01-21T18:24+0300
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İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt yüklü olduğu tespit edilen bir gemiye operasyon düzenlendiğini söyledi.Devrim Muhafızları Ordusu'nun operasyonu sonucu gemide, 90 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini aktaran Kahramani, gemiye el konulduğunu ve olayla ilgili 5 kişinin tutuklandığını belirtti.
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iran, basra, basra körfezi
iran, basra, basra körfezi
İran, Basra Körfezi'nde 'kaçak akaryakıt' taşıyan bir gemiye el koydu
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İran, Basra Körfezi'nde 'kaçak akaryakıt' taşıyan bir gemiye el koyarak, olayla ilgili 5 kişiyi tutukladı.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt yüklü olduğu tespit edilen bir gemiye operasyon düzenlendiğini söyledi.
Devrim Muhafızları Ordusu'nun operasyonu sonucu gemide, 90 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini aktaran Kahramani, gemiye el konulduğunu ve olayla ilgili 5 kişinin tutuklandığını belirtti.