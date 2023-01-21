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https://sputniknews.com.tr/20230121/ingilterede-grev-dalgasi-buyuyor-hastalar-ambulans-bulmakta-zorlaniyor-1065995804.html
İngiltere'de grev dalgası büyüyor: Hastalar ambulans bulmakta zorlanıyor
İngiltere'de grev dalgası büyüyor: Hastalar ambulans bulmakta zorlanıyor
İngiltere'de ambulans çalışanlarının düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev kararı alması nedeniyle hastalar ambulans bulmakta güçlük çekiyor. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T00:07+0300
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dünya
ingiltere
grev
genel grev
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İngiltere'de artan enflasyon ve yaşam maliyeti karşısında daha yüksek ücret talepleri reddedilen ve çoğunluğu hemşireler, demiryolu işçileri ve öğretmenlerden oluşan işçilerin grev dalgası büyüyerek devam ediyor. Ambulans çalışanlarının düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev kararı alması nedeniyle hastalar ambulans bulmakta güçlük çekmeye başladı. Normal dönemlerde acil aramalar için yanıt süresi yedi dakika olurken, acil çağrı merkezlerine gelen aramaların ortalama yanıt süresi ağustos ayında sekiz buçuk dakikaya çıktı. Unite Sendikası’nın Ulusal Şefi olarak görev yapan Önay Kasab ülkede, 133 bin sağlık personeli kadrosunda boşluk olduğunu ve yeterli bakımı alamadığı için hayatını kaybeden hasta sayılarına ilişkin de verilerin bulunduğunu söyledi.
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ingiltere, grev, genel grev
ingiltere, grev, genel grev

İngiltere'de grev dalgası büyüyor: Hastalar ambulans bulmakta zorlanıyor

00:07 21.01.2023
© İHA / YUNUS DALGIÇİngiltere genelinde hemşireler, enflasyon ve hayat pahalılığını protesto etmek için iş bıraktı.
İngiltere genelinde hemşireler, enflasyon ve hayat pahalılığını protesto etmek için iş bıraktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© İHA / YUNUS DALGIÇ
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İngiltere'de ambulans çalışanlarının düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev kararı alması nedeniyle hastalar ambulans bulmakta güçlük çekiyor.
İngiltere'de artan enflasyon ve yaşam maliyeti karşısında daha yüksek ücret talepleri reddedilen ve çoğunluğu hemşireler, demiryolu işçileri ve öğretmenlerden oluşan işçilerin grev dalgası büyüyerek devam ediyor. Ambulans çalışanlarının düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev kararı alması nedeniyle hastalar ambulans bulmakta güçlük çekmeye başladı.
Normal dönemlerde acil aramalar için yanıt süresi yedi dakika olurken, acil çağrı merkezlerine gelen aramaların ortalama yanıt süresi ağustos ayında sekiz buçuk dakikaya çıktı. Unite Sendikası’nın Ulusal Şefi olarak görev yapan Önay Kasab ülkede, 133 bin sağlık personeli kadrosunda boşluk olduğunu ve yeterli bakımı alamadığı için hayatını kaybeden hasta sayılarına ilişkin de verilerin bulunduğunu söyledi.
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