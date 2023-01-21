https://sputniknews.com.tr/20230121/ingilterede-grev-dalgasi-buyuyor-hastalar-ambulans-bulmakta-zorlaniyor-1065995804.html

İngiltere'de grev dalgası büyüyor: Hastalar ambulans bulmakta zorlanıyor

İngiltere'de grev dalgası büyüyor: Hastalar ambulans bulmakta zorlanıyor

İngiltere'de ambulans çalışanlarının düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev kararı alması nedeniyle hastalar ambulans bulmakta güçlük çekiyor. 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T00:07+0300

2023-01-21T00:07+0300

2023-01-21T00:07+0300

dünya

ingiltere

grev

genel grev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/12/1065896543_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_9333dd435681a7a78ccbc52b41ea70e7.jpg

İngiltere'de artan enflasyon ve yaşam maliyeti karşısında daha yüksek ücret talepleri reddedilen ve çoğunluğu hemşireler, demiryolu işçileri ve öğretmenlerden oluşan işçilerin grev dalgası büyüyerek devam ediyor. Ambulans çalışanlarının düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev kararı alması nedeniyle hastalar ambulans bulmakta güçlük çekmeye başladı. Normal dönemlerde acil aramalar için yanıt süresi yedi dakika olurken, acil çağrı merkezlerine gelen aramaların ortalama yanıt süresi ağustos ayında sekiz buçuk dakikaya çıktı. Unite Sendikası’nın Ulusal Şefi olarak görev yapan Önay Kasab ülkede, 133 bin sağlık personeli kadrosunda boşluk olduğunu ve yeterli bakımı alamadığı için hayatını kaybeden hasta sayılarına ilişkin de verilerin bulunduğunu söyledi.

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiltere, grev, genel grev