İmamoğlu, Kastamonu'da: Milletimin kalbine girmeye adayım, makamların en güzeli orası

"İmamoğlu ceza alırsa şöyle olur, siyasi yasak olursa böyle olur' gibi her gün konuyunda tartışıyorlar. Ben böyle şeylerden etkilenecek seviyede demokrat bir siyasetçi değilim. Ben ılık su demokratı değilim. Bu millet bu yorumları yapan, bu şekilde sahayı ve toplumu etkilemek isteyen insanlara cevabını verir. Ben sırtımı Türkiye'mize yasladım. Ben sırtımı Kastamonu'ya yasladım. Ben sırtımı 16 milyon İstanbullu'ya yasladım. Ben çok rahatım, milletimizin vicdanına güveniyorum. Millet yanındaysa hangi çılgın size zincir vuracakmış şaşarım. Milletimin kalbine girmeye adayım. Makamların en güzeli orası. Bunu İstanbul'da yaşadım, yaşamaya devam edeceğim. Bana Beylikdüzü'nde ilk belediye başkanı olduğumda hedefimi sormuşlardı. Burada yaşayan herkesin kalbine girmekti. Şimdi hem İstanbul'umuzun hem de ülkemizin, milletimizin kalbine girmek istiyorum."