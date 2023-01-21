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https://sputniknews.com.tr/20230121/icisleri-bakanligi-sirnakta-eren-abluka-sonbahar-kis-23-operasyonu-baslatildi-1066007563.html
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23' operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23' operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak'ta 871 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu başlatıldı. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
içişleri bakanlığı
operasyon
şırnak
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Şırnak'ta "Eren Abluka Sonbahar Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi" operasyonu başlatıldı.İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasına göre, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 9 tabur, 67 operasyonel tim ve 871 personel görev alıyor.Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.
türkiye
şırnak
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içişleri bakanlığı, operasyon, şırnak
içişleri bakanlığı, operasyon, şırnak

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23' operasyonu başlatıldı

11:37 21.01.2023 (güncellendi: 11:55 21.01.2023)
© İHA Eren Kış-20 Şehit Jandarma Er Harun Kahya Operasyonu
 Eren Kış-20 Şehit Jandarma Er Harun Kahya Operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© İHA
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İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak'ta 871 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu başlatıldı.
Şırnak'ta "Eren Abluka Sonbahar Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi" operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasına göre, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 9 tabur, 67 operasyonel tim ve 871 personel görev alıyor.
Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.
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