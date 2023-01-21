https://sputniknews.com.tr/20230121/hava-soguk-diye-hastanede-kalan-evsiz-bilgisayarlari-caldi-1066011512.html

Hava soğuk diye hastanede kalan evsiz, bilgisayarları çaldı

Hava soğuk diye hastanede kalan evsiz, bilgisayarları çaldı

Bursa'da evsiz bir kişi, havanın soğuk olması nedeniyle kaldığı hastaneden 7 tane bilgisayar çaldı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T14:20+0300

2023-01-21T14:20+0300

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türkiye

bursa

hastane

evsiz

bilgisayar

hırsızlık

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Olay, 13 Ocak günü merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polikliniklerde doktorların kullandığı 7 tane bilgisayarın çalındığını fark eden görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kamera görüntüleri inceleyerek şüphelinin Erhan A. (37) olduğunu tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada evi olmadığı için soğuk gecelerde hastanelerde kaldığı ve farklı suçlardan 12 tane suç kaydı bulunan Erhan A.'yı ve başka bir hırsızlık konusunun şüphelisi olan T.M. (34) Ulu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Erhan A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Çalınan bilgisayarlar hastaneye teslim edilirken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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bursa, hastane, evsiz, bilgisayar, hırsızlık