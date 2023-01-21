https://sputniknews.com.tr/20230121/guzel-havayi-goren-ayilar-gures-tuttu-1066013273.html

Güzel havayı gören ayılar güreş tuttu

Güzel havayı gören ayılar güreş tuttu

Ocak ayı olmasına rağmen, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması ayıların da psikolojisini bozdu. Kış uykusuna yatmayan ayılar ne yapacağını... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T15:46+0300

2023-01-21T15:46+0300

2023-01-21T15:53+0300

yaşam

bursa

karacabey

ayı

güreş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/15/1066013127_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0f6a8a57071f6692e1d196a2df5ffcd3.jpg

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezinde ayıların keyfi yerinde olması dikkat çekti. 302 dekar ormanlık arazi içerisinde bulunan 72 ayı, Ocak sonuna rağmen; güneşli ve ılık havada ne yapacağını şaşırdı.Bakıcıları tarafından iyi bakılmasıyla keyifleri yerinde olan ayılardan kimi ağaç altında şekerleme yaparken, kimi ise kendi dengi ile güreşe tutundu. İnsansız hava aracı (İHA) ile kayda alınan o anlar, renkli görüntülere sahne oldu. Ayıların birbirlerine zarar vermeden yaptıkları güneş, birisinin pes etmesiyle son buldu.

bursa

karacabey

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, karacabey, ayı, güreş