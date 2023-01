https://sputniknews.com.tr/20230121/guney-koreli-unlu-oyuncu-36-yasinda-hayatini-kaybetti-1066009917.html

Güney Koreli ünlü oyuncu 36 yaşında hayatını kaybetti

'Vincenzo', 'Weak Hero Class 1' ve 'Happiness' gibi dizilerle tanınan Güney Koreli oyuncu Na Chul, 36 yaşında hayata gözlerini yumdu. 21.01.2023, Sputnik Türkiye

Star News Korea'nın haberine göre Güney Koreli 36 yaşındaki oyuncu Na Chul, hayatını kaybetti.Na Chul'un ölüm nedeni açıklanmazken "Kötüleşen sağlığı nedeniyle tedavi görürken" öldüğü belirtildi. Oyuncunun cenaze töreni 23 Ocak günü Seul'de yapılacak.Na Chul "Little Women", "Hospital Playlist", "Once Upon a Small Town gibi dizilerin yanı sıra 2021 yapımı "Sinkhole" filminde de oynamıştı.

