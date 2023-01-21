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https://sputniknews.com.tr/20230121/guney-koreli-unlu-oyuncu-36-yasinda-hayatini-kaybetti-1066009917.html
Güney Koreli ünlü oyuncu 36 yaşında hayatını kaybetti
Güney Koreli ünlü oyuncu 36 yaşında hayatını kaybetti
'Vincenzo', 'Weak Hero Class 1' ve 'Happiness' gibi dizilerle tanınan Güney Koreli oyuncu Na Chul, 36 yaşında hayata gözlerini yumdu. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T12:46+0300
2023-01-21T12:46+0300
yaşam
güney kore
oyuncu
yabancı oyuncu
vefat
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Star News Korea'nın haberine göre Güney Koreli 36 yaşındaki oyuncu Na Chul, hayatını kaybetti.Na Chul'un ölüm nedeni açıklanmazken "Kötüleşen sağlığı nedeniyle tedavi görürken" öldüğü belirtildi. Oyuncunun cenaze töreni 23 Ocak günü Seul'de yapılacak.Na Chul "Little Women", "Hospital Playlist", "Once Upon a Small Town gibi dizilerin yanı sıra 2021 yapımı "Sinkhole" filminde de oynamıştı.
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güney kore, oyuncu, yabancı oyuncu, vefat
güney kore, oyuncu, yabancı oyuncu, vefat

Güney Koreli ünlü oyuncu 36 yaşında hayatını kaybetti

12:46 21.01.2023
© İHA Güney Koreli 36 yaşındaki oyuncu Na Chul
 Güney Koreli 36 yaşındaki oyuncu Na Chul - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© İHA
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'Vincenzo', 'Weak Hero Class 1' ve 'Happiness' gibi dizilerle tanınan Güney Koreli oyuncu Na Chul, 36 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Star News Korea'nın haberine göre Güney Koreli 36 yaşındaki oyuncu Na Chul, hayatını kaybetti.
Na Chul'un ölüm nedeni açıklanmazken "Kötüleşen sağlığı nedeniyle tedavi görürken" öldüğü belirtildi. Oyuncunun cenaze töreni 23 Ocak günü Seul'de yapılacak.
Na Chul "Little Women", "Hospital Playlist", "Once Upon a Small Town gibi dizilerin yanı sıra 2021 yapımı "Sinkhole" filminde de oynamıştı.
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