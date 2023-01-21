https://sputniknews.com.tr/20230121/genc-kadinin-karnindan-25-santim-ve-2-bucuk-kilogram-agirliginda-kist-cikti-1066011141.html

Genç kadının karnından 25 santim ve 2 buçuk kilogram ağırlığında kist çıktı

Genç kadının karnından 25 santim ve 2 buçuk kilogram ağırlığında kist çıktı

Şırnak’ta tedaviye gelen 18 yaşındaki kadının karnından 2 buçuk kiloluk kitle çıkartıldı. 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T14:12+0300

2023-01-21T14:12+0300

2023-01-21T14:12+0300

türkiye

şırnak

karın ağrısı

kist

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Şırnak’ta şiddetli karın ağrısı yaşayan 18 yaşındaki G.K., karın ağrılarının artması üzerine Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Zeynep Usta’ya başvurdu. Yapılan ilk incelemede G.K.’nin karnında büyük bir kist tespit edildi. Hasta kadın, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Zeynep Usta tarafından acil olarak ameliyata alındı. 1 buçuk saat süren başarılı operasyonla G.K.'nin karnından 25 santimetre büyüklüğünde ve 2 buçuk kilogramağırlığında kist alındı.Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Zeynep Usta, "Hastamız karnında şişlik ve ele gelen kitle şikayeti ile başvuruda bulundu. Yapılan muayenesinde kitlesinin tüm alt karnını doldurup, göbek deliğine kadar uzanmış dev bir kitle olduğunu fark ettik. Yapılan ultrason muayenesinde kitlesinin sol yumurtasına ait dev bir kist olduğunu gördük. Gerekli radyolojik incelemeleri ve kan testleri sonrasında Şırnak Devlet Hastanesinde ameliyatı gerçekleştirmeye karar verdik. Ameliyatımız yaklaşık 1,5 saat sürdü. Burada önemli olan nokta, kistin hastamızın doğurganlığına zarar vermeden çıkartılması. Kist yaklaşık 25 santimetre ve 2.5 kilogram ağırlığındaydı. Kistin içerisinde kıl, tırnak, diş, tiroid dokusu, kıl folükülleri, saçlı deri, yağ hücreleri gibi yapılar var. Bu dermoid kist olarak nitelendirdiğimiz iyi huylu dev boyutlara ulaşabilen bir kist. Hastamız ameliyat sonrası 2. gününde şifa ile taburcu edildi. Ameliyatının 15. gününde de hastamızın poliklinik kontrolünde içerisinden kist çıkmış sol yumurtanın eski boyutlara ulaştığını sağlıklı yumurta ile aynı boyutlarda ve içerisinde sağlıklı folüküller olduğunu gördük. Bu da ameliyatımızın başarısını gösteriyor" dedi.

türkiye

şırnak

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şırnak, karın ağrısı, kist