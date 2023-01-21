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Fenerbahçe ve Konyaspor PFDK'ye sevk edildi
Fenerbahçe ve Konyaspor PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Arabam.com Konyaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
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spor
fenerbahçe
konyaspor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
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Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadığı Çaykur Rizespor maçındaki 'saha olayları' nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca sevkine karar verildi.Arabam.com Konyaspor ise Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadığı Gaziantep FK maçındaki 'çirkin ve kötü tezahürat' gerekçesiyle, Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya gönderildi.
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fenerbahçe, konyaspor, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
fenerbahçe, konyaspor, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

Fenerbahçe ve Konyaspor PFDK'ye sevk edildi

01:13 21.01.2023
© AAFenerbahçe - Konyaspor
Fenerbahçe - Konyaspor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Arabam.com Konyaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadığı Çaykur Rizespor maçındaki 'saha olayları' nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca sevkine karar verildi.
Arabam.com Konyaspor ise Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadığı Gaziantep FK maçındaki 'çirkin ve kötü tezahürat' gerekçesiyle, Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya gönderildi.
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