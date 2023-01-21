https://sputniknews.com.tr/20230121/fenerbahce-ve-konyaspor-pfdkye-sevk-edildi-1065997504.html

Fenerbahçe ve Konyaspor PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe ve Konyaspor PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Arabam.com Konyaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 21.01.2023, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

konyaspor

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

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Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadığı Çaykur Rizespor maçındaki 'saha olayları' nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca sevkine karar verildi.Arabam.com Konyaspor ise Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadığı Gaziantep FK maçındaki 'çirkin ve kötü tezahürat' gerekçesiyle, Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya gönderildi.

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fenerbahçe, konyaspor, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)