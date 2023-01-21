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https://sputniknews.com.tr/20230121/disisleri-ulkemiz-karsiti-propaganda-eylemine-musaade-edilmesini-en-guclu-sekilde-kiniyoruz-1066019659.html
Dışişleri: Ülkemiz karşıtı propaganda eylemine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz
Dışişleri: Ülkemiz karşıtı propaganda eylemine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in başkenti Stokholm’de Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan saldırıya izin verilmesinin ardından bu defa da şehir merkezinde PKK... 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T21:22+0300
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dışişleri bakanlığı
türkiye
isveç
tepki
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İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK destekçileri, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yeni bir gösteri gerçekleştirdi.Söz konusu eyleme Dışişleri Bakanlığı'ndan sert bir tepki geldi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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dışişleri bakanlığı, isveç, tepki
dışişleri bakanlığı, isveç, tepki

Dışişleri: Ülkemiz karşıtı propaganda eylemine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz

21:22 21.01.2023 (güncellendi: 21:36 21.01.2023)
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in başkenti Stokholm’de Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan saldırıya izin verilmesinin ardından bu defa da şehir merkezinde PKK destekçilerince Türkiye'yi hedef alan bir provokasyon eylemi gerçekleştirilmesine izin verilmesini en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK destekçileri, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yeni bir gösteri gerçekleştirdi.

Söz konusu eyleme Dışişleri Bakanlığı'ndan sert bir tepki geldi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsveç’in başkenti Stokholm’de bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıya izin verilmesinin hemen ardından bu defa şehir merkezinde PKK terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz.

Bu eylem, terör örgütlerinin propagandasının engellenmesine dair, İsveç’in de imzacı olduğu, Üçlü Ahitname taahhüdünün açık ihlalidir. Üçlü Ahitname’deki taahhütlere bağlı olunduğunu söylemek ile bu taahhütleri yerine getirmek iki ayrı husustur. İsveç’ten, Üçlü Ahitname’deki taahhütleri uyarınca özellikle terörizmle mücadele alanında söylemin ötesinde, somut ve etkili adımlar atmasını beklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

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