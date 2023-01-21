https://sputniknews.com.tr/20230121/disisleri-bakanligindan-myanmara-seyahat-uyarisi-1066000972.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Myanmar'a 'seyahat' uyarısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Myanmar'a 'seyahat' uyarısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türk vatandaşlarının Myanmar'da iş verme vaadiyle kandırılma durumlarının sıklaştığı belirtilerek, devam eden olağanüstü hal... 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T03:39+0300
2023-01-21T03:39+0300
2023-01-21T03:40+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
myanmar
seyahat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/11/1054800852_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_14a543110d30f83b6350bdb5b1b10d42.jpg
Dışişleri Bakanlığı zorunlu haller dışında Myanmar'a seyahat edilmemesini tavsiye etti.Bakanlıktan yapılan yazılı duyuruda, Türk vatandaşlarının Myanmar'ın sınır bölgelerindeki bazı kişi veya gruplarca internet üzerinden iş verme vaadiyle kandırılması, yasa dışı yollarla Myanmar'a sokularak alıkonulması ve fidye talebinde bulunulması gibi olaylarla son dönemde sıklıkla karşılaşıldığı bildirildi.Duyuruda, Türk vatandaşlarının bu tür iş ilanlarına itibar etmemeleri, olası iş tekliflerini kabul etmeden önce şirketler hakkında detaylı araştırma yapmaları ve ihtiyaç halinde Türkiye'nin Nepido ve ilgili komşu ülkelerdeki büyükelçilikleriyle temas etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı.Duyuruda şunlar kaydedildi:Ayrıca Türk vatandaşlarının Konsolosluk Çağrı Merkezine +90 312 292 29 29, Yangon şehrindeki Türkiye'nin Nepido Büyükelçiliğine +959405056552 (acil durum) numaralı telefondan ve embassy.naypyidaw@mfa.gov.tr e-posta adresi üzerinden ulaşabilecekleri kaydedildi.
türkiye
myanmar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/11/1054800852_76:0:623:410_1920x0_80_0_0_625d92b2b93e57cdf3bacf852ab11bda.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dışişleri bakanlığı, myanmar, seyahat
dışişleri bakanlığı, myanmar, seyahat
Dışişleri Bakanlığı'ndan Myanmar'a 'seyahat' uyarısı
03:39 21.01.2023 (güncellendi: 03:40 21.01.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türk vatandaşlarının Myanmar'da iş verme vaadiyle kandırılma durumlarının sıklaştığı belirtilerek, devam eden olağanüstü hal, çatışmalar ve protestolar sebebiyle Türk vatandaşlarının zorunlu haller dışında Myanmar'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.
Dışişleri Bakanlığı zorunlu haller dışında Myanmar'a seyahat edilmemesini tavsiye etti.
Bakanlıktan yapılan yazılı duyuruda, Türk vatandaşlarının Myanmar'ın sınır bölgelerindeki bazı kişi veya gruplarca internet üzerinden iş verme vaadiyle kandırılması, yasa dışı yollarla Myanmar'a sokularak alıkonulması ve fidye talebinde bulunulması gibi olaylarla son dönemde sıklıkla karşılaşıldığı bildirildi.
Duyuruda, Türk vatandaşlarının bu tür iş ilanlarına itibar etmemeleri, olası iş tekliflerini kabul etmeden önce şirketler hakkında detaylı araştırma yapmaları ve ihtiyaç halinde Türkiye'nin Nepido ve ilgili komşu ülkelerdeki büyükelçilikleriyle temas etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı.
Duyuruda şunlar kaydedildi:
"Devam eden olağanüstü hal, çatışmalar ve protestolar sebebiyle vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında Myanmar'a seyahat etmekten kaçınmaları; zorunluluk hallerinde ise seyahat edilecek bölgelerdeki güvenlik durumuna ilişkin Nepido Büyükelçiliğimiz ile iletişime geçmeleri ve kişisel güvenlikleri konusunda her koşulda tedbirli olmaları tavsiye edilmektedir."
Ayrıca Türk vatandaşlarının Konsolosluk Çağrı Merkezine +90 312 292 29 29, Yangon şehrindeki Türkiye'nin Nepido Büyükelçiliğine +959405056552 (acil durum) numaralı telefondan ve embassy.naypyidaw@mfa.gov.tr e-posta adresi üzerinden ulaşabilecekleri kaydedildi.