https://sputniknews.com.tr/20230121/disisleri-bakanligindan-myanmara-seyahat-uyarisi-1066000972.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Myanmar'a 'seyahat' uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Myanmar'a 'seyahat' uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türk vatandaşlarının Myanmar'da iş verme vaadiyle kandırılma durumlarının sıklaştığı belirtilerek, devam eden olağanüstü hal... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T03:39+0300

2023-01-21T03:39+0300

2023-01-21T03:40+0300

türkiye

dışişleri bakanlığı

myanmar

seyahat

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Dışişleri Bakanlığı zorunlu haller dışında Myanmar'a seyahat edilmemesini tavsiye etti.Bakanlıktan yapılan yazılı duyuruda, Türk vatandaşlarının Myanmar'ın sınır bölgelerindeki bazı kişi veya gruplarca internet üzerinden iş verme vaadiyle kandırılması, yasa dışı yollarla Myanmar'a sokularak alıkonulması ve fidye talebinde bulunulması gibi olaylarla son dönemde sıklıkla karşılaşıldığı bildirildi.Duyuruda, Türk vatandaşlarının bu tür iş ilanlarına itibar etmemeleri, olası iş tekliflerini kabul etmeden önce şirketler hakkında detaylı araştırma yapmaları ve ihtiyaç halinde Türkiye'nin Nepido ve ilgili komşu ülkelerdeki büyükelçilikleriyle temas etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı.Duyuruda şunlar kaydedildi:Ayrıca Türk vatandaşlarının Konsolosluk Çağrı Merkezine +90 312 292 29 29, Yangon şehrindeki Türkiye'nin Nepido Büyükelçiliğine +959405056552 (acil durum) numaralı telefondan ve embassy.naypyidaw@mfa.gov.tr e-posta adresi üzerinden ulaşabilecekleri kaydedildi.

türkiye

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dışişleri bakanlığı, myanmar, seyahat