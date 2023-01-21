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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023'ün 'Mevlana Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023'ün 'Mevlana Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılının "Mevlana Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T03:57+0300
2023-01-21T03:57+0300
türkiye
mevlana
resmî gazete
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, Anadolu topraklarında gönülleri buluşturan, kalpleri sevgi ve şefkat hamuruyla yoğuran, ilim ve öğütleriyle birliği, beraberliği ve kardeşliği yeşerten büyük İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatı, fikirleri ve eserlerinin asırlardır insanlığın yolunu aydınlattığını belirtti.Genelgede, Mevlana'nın "Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz, şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeyiz biz." sözlerine yer veren Erdoğan, "Mevlana, Anadolu'da ilim, irfan ve hikmetle harmanladığı Mesnevi'siyle millet olma şuurunu yerleştirmiş ve topraklarımızı bu aziz değerle mayalamıştır. Bu minvalde Mevlana'yı hürmetle ve rahmetle yad etmek üzere vuslatının 750. yıl dönümü olan 2023 yılı 'Mevlana Yılı' olarak kutlanacak ve yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecektir" ifadelerini kullandı.Etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürütüleceğini, söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirleneceklerin ise Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabileceğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230121/roman-vatandaslara-yonelik-eylem-plani-resmi-gazetede-1066000137.html
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mevlana, resmî gazete, recep tayyip erdoğan
mevlana, resmî gazete, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023'ün 'Mevlana Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge

03:57 21.01.2023
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - imza - Resmi Gazete
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - imza - Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılının "Mevlana Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, Anadolu topraklarında gönülleri buluşturan, kalpleri sevgi ve şefkat hamuruyla yoğuran, ilim ve öğütleriyle birliği, beraberliği ve kardeşliği yeşerten büyük İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatı, fikirleri ve eserlerinin asırlardır insanlığın yolunu aydınlattığını belirtti.
Genelgede, Mevlana'nın "Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz, şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeyiz biz." sözlerine yer veren Erdoğan, "Mevlana, Anadolu'da ilim, irfan ve hikmetle harmanladığı Mesnevi'siyle millet olma şuurunu yerleştirmiş ve topraklarımızı bu aziz değerle mayalamıştır. Bu minvalde Mevlana'yı hürmetle ve rahmetle yad etmek üzere vuslatının 750. yıl dönümü olan 2023 yılı 'Mevlana Yılı' olarak kutlanacak ve yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecektir" ifadelerini kullandı.
Etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürütüleceğini, söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirleneceklerin ise Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabileceğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır. Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İmza - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
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