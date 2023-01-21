https://sputniknews.com.tr/20230121/cumhurbaskani-erdogandan-2023un-mevlana-yili-olarak-kutlanmasina-iliskin-genelge-1066001929.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023'ün 'Mevlana Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023'ün 'Mevlana Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılının "Mevlana Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı. 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T03:57+0300

2023-01-21T03:57+0300

2023-01-21T03:57+0300

türkiye

mevlana

resmî gazete

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/15/1066001663_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ff8ef544da1f86c9cb0bfa207ea55cf0.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, Anadolu topraklarında gönülleri buluşturan, kalpleri sevgi ve şefkat hamuruyla yoğuran, ilim ve öğütleriyle birliği, beraberliği ve kardeşliği yeşerten büyük İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatı, fikirleri ve eserlerinin asırlardır insanlığın yolunu aydınlattığını belirtti.Genelgede, Mevlana'nın "Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz, şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeyiz biz." sözlerine yer veren Erdoğan, "Mevlana, Anadolu'da ilim, irfan ve hikmetle harmanladığı Mesnevi'siyle millet olma şuurunu yerleştirmiş ve topraklarımızı bu aziz değerle mayalamıştır. Bu minvalde Mevlana'yı hürmetle ve rahmetle yad etmek üzere vuslatının 750. yıl dönümü olan 2023 yılı 'Mevlana Yılı' olarak kutlanacak ve yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecektir" ifadelerini kullandı.Etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürütüleceğini, söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirleneceklerin ise Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabileceğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230121/roman-vatandaslara-yonelik-eylem-plani-resmi-gazetede-1066000137.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mevlana, resmî gazete, recep tayyip erdoğan