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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barajlar olmazsa bu kuraklıkla mücadele edemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barajlar olmazsa bu kuraklıkla mücadele edemeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çare bizim yaptığımız gibi baraj. Barajlar olmazsa bu kuraklıkla mücadele edemeyiz" açıklamasında bulundu. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T14:45+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
baraj
kuraklık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Maşallah, bu ihtişam Bursa'nın nereden nereye geldiğini gösteriyor. Bursa, yeniden 2023'e şahlandırmaya hazır mı? Size inanıyorum, size güveniyorum. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz. Bursa, bizimle birlikte olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceğiz mücadele yoktur. Bugün de hem şehrimizi hakkı olan eser ve hizmetlere ulaştırmak için Bursa'dayız.Sizden güç almaya geldim. Önce 2023 imtihanını başarıyla vereceğiz ardından ülkemizi dünyada yükselteceğiz.Emniyetten rakamları alayım dedim. Verilen rakam şu 120 bini bugün aştık. Maşallah Rabbim bu coşkunuzu daim kılsın. Malum Kuraklık var, soruyorlar çare ne? Çare bizim yaptığımız gibi baraj. Barajlar olmazsa bu kuraklıkla mücadele edemeyiz."
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recep tayyip erdoğan, baraj, kuraklık
recep tayyip erdoğan, baraj, kuraklık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barajlar olmazsa bu kuraklıkla mücadele edemeyiz

14:45 21.01.2023 (güncellendi: 15:17 21.01.2023)
© İHA / HÜLYA KEKLİK-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© İHA / HÜLYA KEKLİK-
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çare bizim yaptığımız gibi baraj. Barajlar olmazsa bu kuraklıkla mücadele edemeyiz" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Maşallah, bu ihtişam Bursa'nın nereden nereye geldiğini gösteriyor. Bursa, yeniden 2023'e şahlandırmaya hazır mı? Size inanıyorum, size güveniyorum. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz. Bursa, bizimle birlikte olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceğiz mücadele yoktur. Bugün de hem şehrimizi hakkı olan eser ve hizmetlere ulaştırmak için Bursa'dayız.
Sizden güç almaya geldim. Önce 2023 imtihanını başarıyla vereceğiz ardından ülkemizi dünyada yükselteceğiz.
Emniyetten rakamları alayım dedim. Verilen rakam şu 120 bini bugün aştık. Maşallah Rabbim bu coşkunuzu daim kılsın. Malum Kuraklık var, soruyorlar çare ne? Çare bizim yaptığımız gibi baraj. Barajlar olmazsa bu kuraklıkla mücadele edemeyiz."
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