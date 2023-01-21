https://sputniknews.com.tr/20230121/bursada-oldurulen-kisinin-cesedi-bazanin-icinde-bulundu-1066006734.html
Bursa'da öldürülen kişinin cesedi bazanın içinde bulundu
Bursa'da öldürülen kişinin cesedi bazanın içinde bulundu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde öldürülen kişinin cesedi kiraladığı evde bazanın içinde bulundu. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T10:56+0300
2023-01-21T10:56+0300
2023-01-21T10:56+0300
türkiye
bursa
gemlik
cinayet
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Polis merkezine giden E.A. (16), Kumla Mahallesi sahil bölgesinde bir sitedeki dairede Galip Bayram'ın (54) öldürüldüğünü ihbar etti.E.A'yı gözaltına alan Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayram'ın yaklaşık 3 ay önce kiraladığı eve girdiklerinde cesedinin salondaki bazanın içinde saklanmış olduğunu gördü.Ekipler, E.A'nın ifadeleri doğrultusunda katil zanlısı K.D'yi (21) de Eskişehir'de gözaltına aldı.Şüphelinin suçunu itiraf ettiği, E.A'nın da olay günü tuvaletten döndüğünde K.D'nin Bayram'ı boğduğunu gördüğünü ancak ona engel olamadığını söylediği öğrenildi.Maktulün cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Yabancı uyruklu E.A. ve K.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
türkiye
bursa
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bursa, gemlik, cinayet
Bursa'da öldürülen kişinin cesedi bazanın içinde bulundu
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde öldürülen kişinin cesedi kiraladığı evde bazanın içinde bulundu.
Polis merkezine giden E.A. (16), Kumla Mahallesi sahil bölgesinde bir sitedeki dairede Galip Bayram'ın (54) öldürüldüğünü ihbar etti.
E.A'yı gözaltına alan Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayram'ın yaklaşık 3 ay önce kiraladığı eve girdiklerinde cesedinin salondaki bazanın içinde saklanmış olduğunu gördü.
Ekipler, E.A'nın ifadeleri doğrultusunda katil zanlısı K.D'yi (21) de Eskişehir'de gözaltına aldı.
Şüphelinin suçunu itiraf ettiği, E.A'nın da olay günü tuvaletten döndüğünde K.D'nin Bayram'ı boğduğunu gördüğünü ancak ona engel olamadığını söylediği öğrenildi.
Maktulün cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Yabancı uyruklu E.A. ve K.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.