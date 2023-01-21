Türkiye
Bakan Akar: İsveç Savunma Bakanı'nın ziyaretinin önemi kalmadı, iptal ettik
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230121/bu-okulda-18-ikiz-ogrenci-karne-heyecani-yasadi-ogretmenimiz-bizi-cok-karistiriyor-1066004406.html
Bir okulda 18 ikiz öğrenci karne heyecanı yaşadı: 'Öğretmenimiz bizi çok karıştırıyor'
Bir okulda 18 ikiz öğrenci karne heyecanı yaşadı: 'Öğretmenimiz bizi çok karıştırıyor'
Samsun’da aynı okulda okuyan 18 ikiz öğrenci karne heyecanı yaşadı. İkiziler karne başarılarıyla dikkat çekti. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T09:27+0300
2023-01-21T09:33+0300
yaşam
öğrenci
karne
yarıyıl tatili
yarıyıl
ikiz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/15/1066004260_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c06edf15de4968d6d332fa58103bc842.jpg
Samsun’da 2022-2023 eğitim-öğretimin ilk yarısında 250 bin öğrenci karne aldı. Atakum ilçesi Fahrettin Ulusoy İlkokulu'nda ise minik 18 ikiz öğrenci karne almanın mutluluğunu yaşadı. Karnelerini alan ikizler birbirlerinin derslerine yardımcı olduklarını, kimi zaman arkadaşları kimi zaman ise öğretmenleri tarafından karıştırıldıklarını söyledi.İkiz öğrencilerin karne mutluluğunu anlatan sınıf öğretmeni Mehmet Muslu, “Dönem sonunu problemsiz bir şekilde getirmek mutluluk verici bir durum. Böyle özel bir sınıfta öğretmenlik yapmak, onlarla birlikte sene sonunu getirmek gerçekten insanı mutlu ediyor. Çocuklarımız gayet başarılı bir şekilde dönemlerini tamamladılar. Özellikle korona çocukları bayağı etkilemişti. Çocukların bir araya gelmeli bizleri çok mutlu etti. Birbirlerine ve okula kavuşmuş olmaları eğitimin okulda yapıldığını bizlere bir kez daha gösterdi. Çocuklarımız mutlu, biz mutluyuz. Umarız ikinci dönemde aynı mutlulukta devam ederiz” dedi.'762 öğrencimizin 36 tanesi ikiz öğrencilerden oluşmaktadır'Karne günü heyecanını ikiz öğrencilerle birlikte yaşadıklarını belirten Okul Müdürü Abdullah Kamil Satıcı, “Eylül ayında başladığımız 2022-2023 yılının ilk dönemini bugün itibariyle sonlandırıyoruz. Okulumuzda 762 öğrencimiz vardır. 762 öğrencimizin 36 tanesi ikiz öğrencilerden oluşmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle 6 Şubat Pazartesi günü öğrenci ve velilerimizle sağlıklı bir ikinci dönem başlangıcı olması temennisiyle hepsine iyi tatiller diliyoruz” diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/15/1066004260_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_e3e96d0a15d9c144d7ae09c2301b1061.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
öğrenci, karne, yarıyıl tatili, yarıyıl, ikiz
öğrenci, karne, yarıyıl tatili, yarıyıl, ikiz

Bir okulda 18 ikiz öğrenci karne heyecanı yaşadı: 'Öğretmenimiz bizi çok karıştırıyor'

09:27 21.01.2023 (güncellendi: 09:33 21.01.2023)
© İHA / BERKAY YILDIZ - FURKAN ABREK ÜNALSamsun’da aynı okulda okuyan 18 ikiz öğrenci karne heyecanı yaşadı. İkiziler karne başarılarıyla dikkat çekti.
Samsun’da aynı okulda okuyan 18 ikiz öğrenci karne heyecanı yaşadı. İkiziler karne başarılarıyla dikkat çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© İHA / BERKAY YILDIZ - FURKAN ABREK ÜNAL
Abone olTelegram
Samsun’da aynı okulda okuyan 18 ikiz öğrenci karne heyecanı yaşadı. İkiziler karne başarılarıyla dikkat çekti.
Samsun’da 2022-2023 eğitim-öğretimin ilk yarısında 250 bin öğrenci karne aldı. Atakum ilçesi Fahrettin Ulusoy İlkokulu'nda ise minik 18 ikiz öğrenci karne almanın mutluluğunu yaşadı. Karnelerini alan ikizler birbirlerinin derslerine yardımcı olduklarını, kimi zaman arkadaşları kimi zaman ise öğretmenleri tarafından karıştırıldıklarını söyledi.
İkiz öğrencilerin karne mutluluğunu anlatan sınıf öğretmeni Mehmet Muslu, “Dönem sonunu problemsiz bir şekilde getirmek mutluluk verici bir durum. Böyle özel bir sınıfta öğretmenlik yapmak, onlarla birlikte sene sonunu getirmek gerçekten insanı mutlu ediyor. Çocuklarımız gayet başarılı bir şekilde dönemlerini tamamladılar. Özellikle korona çocukları bayağı etkilemişti. Çocukların bir araya gelmeli bizleri çok mutlu etti. Birbirlerine ve okula kavuşmuş olmaları eğitimin okulda yapıldığını bizlere bir kez daha gösterdi. Çocuklarımız mutlu, biz mutluyuz. Umarız ikinci dönemde aynı mutlulukta devam ederiz” dedi.

'762 öğrencimizin 36 tanesi ikiz öğrencilerden oluşmaktadır'

Karne günü heyecanını ikiz öğrencilerle birlikte yaşadıklarını belirten Okul Müdürü Abdullah Kamil Satıcı, “Eylül ayında başladığımız 2022-2023 yılının ilk dönemini bugün itibariyle sonlandırıyoruz. Okulumuzda 762 öğrencimiz vardır. 762 öğrencimizin 36 tanesi ikiz öğrencilerden oluşmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle 6 Şubat Pazartesi günü öğrenci ve velilerimizle sağlıklı bir ikinci dönem başlangıcı olması temennisiyle hepsine iyi tatiller diliyoruz” diye konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала