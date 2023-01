https://sputniknews.com.tr/20230121/bakan-kurum-depreme-hazirlik-kentsel-donusum-sureci-terorle-mucadele-kadar-onemlidir-1065996056.html

Bakan Kurum: Depreme hazırlık, kentsel dönüşüm süreci terörle mücadele kadar önemlidir

Bakan Kurum: Depreme hazırlık, kentsel dönüşüm süreci terörle mücadele kadar önemlidir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Bakan Kurum, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından Balçova'da bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Şehirleri Fark Et, İnşa Et" başlıklı Türkiye İstişare Toplantısı'na katıldı.Dünyanın hızla değişip dönüştüğünü ifade eden Kurum, küresel çapta yaşanan afet ve kaynakların tükenmek üzere olması nedeniyle "sürdürülebilirlik" kavramının çok daha sık gündeme geldiğini belirtti.Türkiye'deki şehircilik politikalarının 2000'li yılların başına dek vatandaşların sıkıntılarına cevap veremediğini belirten Kurum, bu anlayışı doğal afetler, salgın hastalıklar ve diğer tüm krizler karşısında dirençli olacak, adaptasyon sağlayacak ve kriz yönetecek bir politika ile değiştirdiklerini söyledi.Bakan Kurum, insanı çağın gereklerine uygun çalışmaların merkezine aldıklarını, yeşil ve mavi dokuya sahip çıktıklarını, güvenli yeni yaşam alanları kurduklarını, tarihi doku ile kültürel varlıkları yaşattıklarını anlattı.Şehirleri ihyanın gayreti içinde olduklarına dikkati çeken Kurum, "Fildişi kulelerde söz söyleyenlerden, söz satanlardan hiçbir zaman olmadık. Bizzat sahada mahalle mahalle, köy köy gezip aksiyon alan, icraat yapanlardan olduk. Çünkü bizim bir şehir hayalimiz var. Bu hayal çerçevesinde medeniyetimizin kadim komşuluk ve mahalle kültürüne sımsıkı bağlı bir şehir kurmak. Bu şehrin içinde sosyal, ekonomik ve mekansal eşitsizliklerin olmadığı bir şehir içinde tüm vatandaşlarımızın yaşaması. Dayanışmanın, kardeşliğin ve yardımseverlerin her haneye ulaştığı bir şehir hayalimiz var. Hizmetlerin herkes için erişilebilir kılındığı, kültürün ve sanatın en özgür düzeyde yaşandığı, insan için çözüm üreten yenilikçi bir şehir tasavvur ediyoruz ve istiyoruz" dedi.Kurum, 20 yıldır, belirli bir planlaması olmayan, kontrolsüzce büyüyen, sürdürülemez ve dirençsiz şehirleri, geleceğe ulaşabilen, esnek, dayanıklı ve sürdürülebilir kentlere dönüştürdüklerinin altını çizdi.Türkiye'nin dört bir yanında, sürdürülebilir kentsel dönüşümü hızlı, yerinde ve gönüllülük ilkeleriyle yürüttüklerini ifade eden Bakan Kurum, "Depreme hazırlık, kentsel dönüşüm süreci terörle mücadele kadar önemlidir. Adeta bir milli güvenlik meselesidir, milli egemenlik meselesidir dedik. Bu anlayışla tüm şehirlerde çalışmalarımızı başlattık" ifadesini kullandı.Türkiye'nin her yerinde deprem riski taşıyan binaları ivedi bir şekilde tespit ettiklerini hatırlatan Kurum, bu kapsamda bugüne kadar tüm Türkiye'de 3 milyon 200 bin konutun dönüşümünü sağladıklarını aktardı.İzmir'de ise riskli yapı olarak tespit ettikleri 57 bin 109 konut ve iş yerinin dönüşümünü gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Kurum, kentsel dönüşümde, çevresel sürdürülebilirlik doğrultusunda tüm çalışmaları 2053 net sıfır emisyon hedefine uygun şekilde sürdürdüklerini dile getirdi.Yeşil kalkınma anlayışıyla çalıştıklarını anlatan Kurum şöyle devam etti:Kurum, her afet sonrası devletin tüm olanaklarıyla vatandaşın yanında olduğunu İzmir'deki depremin ardından kenti ayağa kaldırmak için tarihinin en büyük dönüşüm sürecini başlattıklarını söyledi.İzmir depremi sonrasında hiçbir vatandaşı açıkta bırakmadıklarını aktaran Kurum şunları kaydetti:Tüm Türkiye'de sosyal konut uygulamalarına ve millet bahçeleri projelerine devam ettiklerini hatırlatan Kurum, İzmir'de de toplam büyüklüğü 563 bin metrekare olan 4 millet bahçesi projesi olduğunu dile getirdi.Bergama'daki millet bahçesi projesinde çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Kurum, "İnşallah mayıs ayına kadar bir kısmını tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Kiraz, Konak millet bahçelerimizde yine proje safhası tamamlandı, en kısa sürede ihalesini TOKİ başkanlığımız eliyle yürüteceğiz. Bayraklı'da deprem konutlarımızın hemen yanında 360 bin metrekarelik alanımızı da İzmir'e inşallah kazandıracağız. Şubat ayında, TOKİ başkanlığımız ihalesini yapacak ve inşallah İzmirli kardeşlerimizle ilk fidanları burada buluşturacağız" diye konuştu.'İzmir'imizi asla ve asla liyakatsizliğin, belirsizliğin, beceriksizliğin insafına hiçbir zaman terk etmedik, terk etmeyeceğiz'İyi günde de kötü günde de vatandaşın yanında olduklarını vurgulayan Kurum şöyle konuştu:İzmir Körfezi'ndeki kokuyu giderene dek çalışacaklarını belirten Kurum, "Çöp sahalarındaki o anlayışı, 'çöp çukur' diyoruz biliyorsunuz biz tarif ederken, CHP zihniyetini, çöp çukur anlayışına da inşallah İzmirli kardeşlerimiz 2023'te Cumhur İttifakı'mıza, Cumhurbaşkanımıza rekor oyla destek olacak ve gereken cevabı verecektir diyorum. Cumhurbaşkanımız inşallah Türkiye Yüzyılı'nın temel parametrelerinin başında sürdürülebilirliği söyledi, eşitliği söyledi, adaleti söyledi ve biz de sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin istikbali için belirlemiş olduğumuz hedeflerimizi inşallah bu salondaki dayanışma ruhuyla, bu salondaki kardeşlerimizin azmi ve gayretiyle beraber gerçekleştireceğiz diyorum" dedi.Konuşmanın ardından Bakan Kurum'a, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı tarafından yetim bağışı sertifikası, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı da tarihi bir hat yazısının yer aldığı tablo hediye edildi.Toplantıya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, bazı AK Parti ve MHP İzmir Milletvekilleri ile resmi kurum yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.

