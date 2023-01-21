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https://sputniknews.com.tr/20230121/bakan-koca-mhrs-uzerinden-alinan-randevularin-gerceklesme-orani-yuzde-862ye-cikti-1066013782.html
Bakan Koca: MHRS üzerinden alınan randevuların gerçekleşme oranı yüzde 86.2’ye çıktı
Bakan Koca: MHRS üzerinden alınan randevuların gerçekleşme oranı yüzde 86.2’ye çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevu sorununa ilişkin, “Merkezi Hakem Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevuların gerçekleşme oranı yüzde 86.2’ye... 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T16:16+0300
2023-01-21T16:16+0300
türkiye
fahrettin koca
sağlık bakanlığı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “MHRS üzerinden alınan randevuların gerçekleşme oranı yüzde 86,2’ye çıktı. Randevu konusuna ciddiyetle yaklaşan herkese teşekkür ediyoruz. Muayene edilen toplam hasta sayısı içinde MHRS randevusu ile gelenlerin oranı yüzde 51. Hastalarımızın yüzde 49’una ise randevusuz bakılıyor” ifadelerini kullandı.Koca, yaptığı bir diğer paylaşımda ise 9-13 Ocak haftasında açılan muayene kapasite sayısının 5 milyon 210 bin 874 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Öte yandan, Koca, pandemi öncesi dönemde bu sayının 3 milyon 362 bin 425 olduğunu belirterek, yüzde 55 artış yaşandığını kaydetti.Bakan Koca, 9-13 Ocak 2023 haftasında gerçekleşen MHRS randevu sayısının 3 milyon 301 bin 512 olduğunu belirterek, "Pandemi öncesi dönemde gerçekleşen randevu sayısı ise 1 milyon 910 bin 645’ti. Artış tam yüzde 72,8. Randevulardaki ciddiyetimizle daha da iyi sonuçlar alabiliriz" ifadelerini kullandı.
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fahrettin koca, sağlık bakanlığı
fahrettin koca, sağlık bakanlığı

Bakan Koca: MHRS üzerinden alınan randevuların gerçekleşme oranı yüzde 86.2’ye çıktı

16:16 21.01.2023
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevu sorununa ilişkin, “Merkezi Hakem Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevuların gerçekleşme oranı yüzde 86.2’ye çıktı” dedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “MHRS üzerinden alınan randevuların gerçekleşme oranı yüzde 86,2’ye çıktı. Randevu konusuna ciddiyetle yaklaşan herkese teşekkür ediyoruz. Muayene edilen toplam hasta sayısı içinde MHRS randevusu ile gelenlerin oranı yüzde 51. Hastalarımızın yüzde 49’una ise randevusuz bakılıyor” ifadelerini kullandı.
Koca, yaptığı bir diğer paylaşımda ise 9-13 Ocak haftasında açılan muayene kapasite sayısının 5 milyon 210 bin 874 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Öte yandan, Koca, pandemi öncesi dönemde bu sayının 3 milyon 362 bin 425 olduğunu belirterek, yüzde 55 artış yaşandığını kaydetti.
Bakan Koca, 9-13 Ocak 2023 haftasında gerçekleşen MHRS randevu sayısının 3 milyon 301 bin 512 olduğunu belirterek, "Pandemi öncesi dönemde gerçekleşen randevu sayısı ise 1 milyon 910 bin 645’ti. Artış tam yüzde 72,8. Randevulardaki ciddiyetimizle daha da iyi sonuçlar alabiliriz" ifadelerini kullandı.
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