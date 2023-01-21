https://sputniknews.com.tr/20230121/bakan-koca-mhrs-uzerinden-alinan-randevularin-gerceklesme-orani-yuzde-862ye-cikti-1066013782.html

Bakan Koca: MHRS üzerinden alınan randevuların gerçekleşme oranı yüzde 86.2’ye çıktı

Bakan Koca: MHRS üzerinden alınan randevuların gerçekleşme oranı yüzde 86.2’ye çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevu sorununa ilişkin, “Merkezi Hakem Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevuların gerçekleşme oranı yüzde 86.2’ye... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T16:16+0300

2023-01-21T16:16+0300

2023-01-21T16:16+0300

türkiye

fahrettin koca

sağlık bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064543421_0:97:1200:772_1920x0_80_0_0_13d16104866767fe5d05b6fcdfa5cf39.jpg

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “MHRS üzerinden alınan randevuların gerçekleşme oranı yüzde 86,2’ye çıktı. Randevu konusuna ciddiyetle yaklaşan herkese teşekkür ediyoruz. Muayene edilen toplam hasta sayısı içinde MHRS randevusu ile gelenlerin oranı yüzde 51. Hastalarımızın yüzde 49’una ise randevusuz bakılıyor” ifadelerini kullandı.Koca, yaptığı bir diğer paylaşımda ise 9-13 Ocak haftasında açılan muayene kapasite sayısının 5 milyon 210 bin 874 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Öte yandan, Koca, pandemi öncesi dönemde bu sayının 3 milyon 362 bin 425 olduğunu belirterek, yüzde 55 artış yaşandığını kaydetti.Bakan Koca, 9-13 Ocak 2023 haftasında gerçekleşen MHRS randevu sayısının 3 milyon 301 bin 512 olduğunu belirterek, "Pandemi öncesi dönemde gerçekleşen randevu sayısı ise 1 milyon 910 bin 645’ti. Artış tam yüzde 72,8. Randevulardaki ciddiyetimizle daha da iyi sonuçlar alabiliriz" ifadelerini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fahrettin koca, sağlık bakanlığı