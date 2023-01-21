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Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e tepki: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e tepki: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar" dedi. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
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"Irkçı aynı zamanda nefret suçunu kapsayan bir eylem" diyen Çavuşoğlu buna kimsenin fikir özgürlüğü diyemeyeceğini söyledi.Çavuşoğlu, ''Başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar" diye konuştu.
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türkiye, isveç, mevlüt çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e tepki: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar

13:52 21.01.2023 (güncellendi: 14:18 21.01.2023)
© AADışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biz Amerika’nın geçmişte verdiği sözleri hatırlıyoruz, endişelerimizi dile getirdik. PKK/YPG ile olan mücadelemizde kararlılığımızı söyledik https://sputniknews.com.tr/20230118/1065900778.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biz Amerika’nın geçmişte verdiği sözleri hatırlıyoruz, endişelerimizi dile getirdik. PKK/YPG ile olan mücadelemizde kararlılığımızı söyledik https://sputniknews.com.tr/20230118/1065900778.html - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar" dedi.
"Irkçı aynı zamanda nefret suçunu kapsayan bir eylem" diyen Çavuşoğlu buna kimsenin fikir özgürlüğü diyemeyeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, ''Başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar" diye konuştu.
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