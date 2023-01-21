https://sputniknews.com.tr/20230121/bakan-cavusoglundan-isvece-tepki-kuran-i-kerim-soz-konusu-olunca-hemen-ifade-ozgurlugu-diyorlar-1066010584.html
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e tepki: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e tepki: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar" dedi. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T13:52+0300
2023-01-21T13:52+0300
2023-01-21T14:18+0300
politika
türkiye
isveç
mevlüt çavuşoğlu
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"Irkçı aynı zamanda nefret suçunu kapsayan bir eylem" diyen Çavuşoğlu buna kimsenin fikir özgürlüğü diyemeyeceğini söyledi.Çavuşoğlu, ''Başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar" diye konuştu.
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türkiye, isveç, mevlüt çavuşoğlu
türkiye, isveç, mevlüt çavuşoğlu
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e tepki: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar
13:52 21.01.2023 (güncellendi: 14:18 21.01.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar" dedi.
"Irkçı aynı zamanda nefret suçunu kapsayan bir eylem" diyen Çavuşoğlu buna kimsenin fikir özgürlüğü diyemeyeceğini söyledi.
Çavuşoğlu, ''Başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar" diye konuştu.