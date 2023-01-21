https://sputniknews.com.tr/20230121/bakan-cavusoglundan-isvece-tepki-kuran-i-kerim-soz-konusu-olunca-hemen-ifade-ozgurlugu-diyorlar-1066010584.html

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e tepki: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e tepki: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar" dedi. 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T13:52+0300

2023-01-21T13:52+0300

2023-01-21T14:18+0300

politika

türkiye

isveç

mevlüt çavuşoğlu

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"Irkçı aynı zamanda nefret suçunu kapsayan bir eylem" diyen Çavuşoğlu buna kimsenin fikir özgürlüğü diyemeyeceğini söyledi.Çavuşoğlu, ''Başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar" diye konuştu.

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türkiye, isveç, mevlüt çavuşoğlu