https://sputniknews.com.tr/20230121/bakan-akar-isvec-savunma-bakaninin-ziyaretinin-onemi-kalmadi-iptal-ettik-1066005065.html

Bakan Akar: İsveç Savunma Bakanı'nın ziyaretinin önemi kalmadı, iptal ettik

Bakan Akar: İsveç Savunma Bakanı'nın ziyaretinin önemi kalmadı, iptal ettik

Milli Savunma Bakanı Akar, "Geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T10:00+0300

2023-01-21T10:00+0300

2023-01-21T10:10+0300

türkiye

hulusi akar

türkiye

isveç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/15/1066005144_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_6ea41fbf28cd94477774178d931cff34.jpg

Akar, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü’nde gerçekleştirilen "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı"nın ardından değerlendirmelerde bulundu.NATO, Avrupa Birliği (AB) üyeleri ile diğer ülkelerden 23 savunma bakanının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Türkiye’nin görüşlerini, çalışmalarını anlattıklarını, diğer ülkelerin değerlendirmelerini dinlediklerini aktaran Akar, "Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, bağımsızlığına saygılı olduğumuzu, topraklarının ilhakını tanımadığımızı bir kez daha ifade ettik. Daha fazla can kaybı olmadan bu trajediye son verilmesi gerektiğini, barışçıl yol ve yöntemlerle bazı çözümler üretilmesi gerektiğini toplantıda ifade ettik." diye konuştu.Ukrayna krizinin başından itibaren Montrö’nün uygulandığını, tarafların savaş gemilerine boğazların kapatıldığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:Türkiye’nin çabalarının önemini ve değerini bir kez daha vurgulama fırsatı bulduklarını dile getiren Akar, "Toplantıya katılan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de yaptıklarımızın NATO çerçevesindeki önemini teyit etti." ifadesini kullandı.Türkiye’nin Ukrayna krizinde insani anlamda yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptığına işaret eden Akar, bu konudaki çalışmalara bundan sonra da devam edeceklerini bildirdi.'Güçlü Türkiye, güçlü NATO, güçlü İttifak'ABD’den 40 adet F-16 Viper uçağının tedariki ve 79 uçağın modernizasyonuna yönelik talebin Kongre’ye ulaştığı hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Akar, konuyu yakından takip ettiklerini vurguladı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da mevkidaşıyla görüştüğünü aktaran Akar, şöyle konuştu:"Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı" kapsamında ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Akar, "Görüşmede bu konu hakkında ABD Savunma Bakanlığının Türkiye’ye yönelik güçlü desteğini bir kez daha gördük." diye konuştu.Alınacak uçakların sadece Türkiye’nin değil, NATO’nun, İttifak’ın da güçlenmesi anlamına geleceğini söyleyen Akar, "Güçlü Türkiye, güçlü Silahlı Kuvvetler, güçlü NATO, güçlü İttifak demektir. Bunu herkesin anlamasını bekliyoruz." dedi.'Ev ödevlerini yapmalarını bekliyoruz'İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un Türkiye’ye gerçekleştirmesi planlanan ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Akar, Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasını daima desteklediğine işaret etti.Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında haziran ayında Madrid’de imzalanan üçlü memorandumu hatırlatan Akar, "Bizim tek isteğimiz bu muhtıradaki taahhütlerin yerine getirilmesi. İsveç ve Finlandiya’nın kendine düşen görevleri, ev ödevlerini yapmalarını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.İsveç’te PKK destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine provokasyonlarını ve İsveç polisinin Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılacağı ifade edilen gösteriye izin verdiği yönündeki haberleri anımsatan Akar, “Bunlara karşı hareketsiz kalmak, tepki göstermemek kabul edilemez. Bunların mutlaka gereğinin yapılması tedbir alınması gerekirdi." diye konuştu.Bu konudaki tepkilerini "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı" kapsamında bir araya geldiği İsveç Savunma Bakanı Jonson’a ilettiğine dikkati çeken Akar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Türkiye’ye yönelik bu alçak, iğrenç eylemler sonunda hiçbir tedbir alınmadığını üzülerek müşahede ettik. Dolayısıyla geldiğimiz bu noktada İsveç Savunma Bakanı Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik." dedi.Akar’ın Ramstein’de yoğun savunma ve güvenlik diplomasisiÖte yandan Milli Savunma Bakanı Akar, "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı" kapsamında geldiği Ramstein Hava Üssü’nde çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirdi.Akar toplantı öncesi ilk olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ayaküstü görüştü. Daha sonra İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blasczczak ve Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile bir araya gelen Akar, İtalya’da Savunma Bakanlığı görevine getirilen Guido Crosetto ile de görüşerek başarı dileklerini iletti.Almanya’nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius ile de bir araya gelen Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Finlandiya Savunma Bakanı Mikko Savola ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile de görüşen Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov ile de bir araya geldi.

https://sputniknews.com.tr/20230120/islam-karsitligiyla-nam-salan-asiri-sagci-siyasetci-yarin-turk-buyukelciligi-onunde-kuran-yakacak-1065970504.html

türkiye

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hulusi akar, türkiye, isveç