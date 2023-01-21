https://sputniknews.com.tr/20230121/bahceli-14-mayis-secimlerini-kundaklamak-icin-zillete-destek-olan-muhasim-gucler-kaybedecek-1066012781.html
Bahçeli: İsveç’in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis’in onayından geçemeyecektir
Bahçeli: İsveç’in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis’in onayından geçemeyecektir
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Sandık ne İsveç’te kurulacak ne diğer ülkelerin denetiminde olacak. 14 Mayıs seçimlerini kundaklamak için zillete destek olan... 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T15:31+0300
2023-01-21T15:31+0300
2023-01-21T15:56+0300
politika
devlet bahçeli
mhp
isveç
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062673657_0:70:1201:745_1920x0_80_0_0_881618578e89b7d56bc7a6d4924cde4a.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından paylaşımda bulundu."İsveç’in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis’in onayından geçemeyecektir. Dinimize, dilimize, değerlerimize, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hıyanetin ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu olacaktır. Bu sonuca ulaşmak için diyorum ki: 'Aziz Milletim Sıra Sende" diyen Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:"Sandık ne İsveç’te kurulacak ne Bolton’un evinde açılacak ne de diğer ülkelerin denetiminde olacaktır. Türk milleti hür iradesini seçim vakti geldiğinde ibra ve işaret edecektir. 14 Mayıs seçimlerini kundaklamak için zillete destek olan muhasım güçler yine kaybedecektirKur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vermek, en az yakmak kadar iğrenç ve ilkel bir rezalettir. Milliyetçi Hareket Partisi kutsallarımıza el uzatan, periyodik saldırı düzenleyen, Türk ve İslam düşmanlığında sınır tanımayan İsveç hükümetini ve provokatörleri lanetlemektedir.İsveç, bu yanlıştan dönmek, Türk ve İslam toplumlarından özür dilemek mecburiyetindedir. Milli ve manevi değerlerimize husumet besleyen bir ülke ya da ülkelerle NATO ittifak hukukunu paylaşmak şöyle dursun, siyasi ve diplomatik ilişki kurmak bile abestir, sakıncalıdır.Müstevli cephesinin zillet ittifakını cesaretlendirmek ve arkasında durduğunu göstermek adına siyasi operasyonlarına hız vermesine, varoluşumuza suikast düzenlemesine Müslüman Türk milleti tahammül etmeyecek, algı oyunlarına kanmayacaktır.Her siyasi parti tarih ve millet huzurunda tarafını netleştirmek, nerede durduğunu belirlemek, Türkiye'nin yanında olup olmadığını açıklığa kavuşturmak, milli ve manevi emanetlerimize yapılan saldırılara karşı tercihini ve tutumunu ortaya koymak durumundadır."
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062673657_45:0:1150:829_1920x0_80_0_0_1dc79d99425f96d36e89c1acd43232e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
devlet bahçeli, mhp, isveç, nato
devlet bahçeli, mhp, isveç, nato
Bahçeli: İsveç’in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis’in onayından geçemeyecektir
15:31 21.01.2023 (güncellendi: 15:56 21.01.2023) Abone ol
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Sandık ne İsveç’te kurulacak ne diğer ülkelerin denetiminde olacak. 14 Mayıs seçimlerini kundaklamak için zillete destek olan muhasım güçler kaybedecek" dedi. İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'den geçmeyeceğini de belirten Bahçeli, "İsveç’in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis’in onayından geçemeyecektir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
"İsveç’in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis’in onayından geçemeyecektir. Dinimize, dilimize, değerlerimize, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hıyanetin ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu olacaktır. Bu sonuca ulaşmak için diyorum ki: 'Aziz Milletim Sıra Sende" diyen Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:
"Sandık ne İsveç’te kurulacak ne Bolton’un evinde açılacak ne de diğer ülkelerin denetiminde olacaktır. Türk milleti hür iradesini seçim vakti geldiğinde ibra ve işaret edecektir. 14 Mayıs seçimlerini kundaklamak için zillete destek olan muhasım güçler yine kaybedecektir
Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vermek, en az yakmak kadar iğrenç ve ilkel bir rezalettir. Milliyetçi Hareket Partisi kutsallarımıza el uzatan, periyodik saldırı düzenleyen, Türk ve İslam düşmanlığında sınır tanımayan İsveç hükümetini ve provokatörleri lanetlemektedir.
İsveç, bu yanlıştan dönmek, Türk ve İslam toplumlarından özür dilemek mecburiyetindedir. Milli ve manevi değerlerimize husumet besleyen bir ülke ya da ülkelerle NATO ittifak hukukunu paylaşmak şöyle dursun, siyasi ve diplomatik ilişki kurmak bile abestir, sakıncalıdır.
Müstevli cephesinin zillet ittifakını cesaretlendirmek ve arkasında durduğunu göstermek adına siyasi operasyonlarına hız vermesine, varoluşumuza suikast düzenlemesine Müslüman Türk milleti tahammül etmeyecek, algı oyunlarına kanmayacaktır.
Her siyasi parti tarih ve millet huzurunda tarafını netleştirmek, nerede durduğunu belirlemek, Türkiye'nin yanında olup olmadığını açıklığa kavuşturmak, milli ve manevi emanetlerimize yapılan saldırılara karşı tercihini ve tutumunu ortaya koymak durumundadır."