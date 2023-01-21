https://sputniknews.com.tr/20230121/bahceli-14-mayis-secimlerini-kundaklamak-icin-zillete-destek-olan-muhasim-gucler-kaybedecek-1066012781.html

Bahçeli: İsveç’in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis’in onayından geçemeyecektir

Bahçeli: İsveç’in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis’in onayından geçemeyecektir

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Sandık ne İsveç’te kurulacak ne diğer ülkelerin denetiminde olacak. 14 Mayıs seçimlerini kundaklamak için zillete destek olan... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T15:31+0300

2023-01-21T15:31+0300

2023-01-21T15:56+0300

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından paylaşımda bulundu."İsveç’in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis’in onayından geçemeyecektir. Dinimize, dilimize, değerlerimize, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hıyanetin ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu olacaktır. Bu sonuca ulaşmak için diyorum ki: 'Aziz Milletim Sıra Sende" diyen Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:"Sandık ne İsveç’te kurulacak ne Bolton’un evinde açılacak ne de diğer ülkelerin denetiminde olacaktır. Türk milleti hür iradesini seçim vakti geldiğinde ibra ve işaret edecektir. 14 Mayıs seçimlerini kundaklamak için zillete destek olan muhasım güçler yine kaybedecektirKur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vermek, en az yakmak kadar iğrenç ve ilkel bir rezalettir. Milliyetçi Hareket Partisi kutsallarımıza el uzatan, periyodik saldırı düzenleyen, Türk ve İslam düşmanlığında sınır tanımayan İsveç hükümetini ve provokatörleri lanetlemektedir.İsveç, bu yanlıştan dönmek, Türk ve İslam toplumlarından özür dilemek mecburiyetindedir. Milli ve manevi değerlerimize husumet besleyen bir ülke ya da ülkelerle NATO ittifak hukukunu paylaşmak şöyle dursun, siyasi ve diplomatik ilişki kurmak bile abestir, sakıncalıdır.Müstevli cephesinin zillet ittifakını cesaretlendirmek ve arkasında durduğunu göstermek adına siyasi operasyonlarına hız vermesine, varoluşumuza suikast düzenlemesine Müslüman Türk milleti tahammül etmeyecek, algı oyunlarına kanmayacaktır.Her siyasi parti tarih ve millet huzurunda tarafını netleştirmek, nerede durduğunu belirlemek, Türkiye'nin yanında olup olmadığını açıklığa kavuşturmak, milli ve manevi emanetlerimize yapılan saldırılara karşı tercihini ve tutumunu ortaya koymak durumundadır."

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