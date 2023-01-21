ASKİ'den Ankaralılara 'su tasarrufu' çağrısı

"18 Ocak 2023 tarihi itibarıyla barajlardaki su miktarımız 433 milyon metreküp kadar. Geçen yıl aynı tarihte bu rakam 309 milyon metreküp idi. Bu da bugün 124 milyon metreküp daha fazla suyumuz olduğu anlamına geliyor. Biraz daha farklı ifade etmek gerekirse 18 Ocak 2023’te barajların toplam doluluk yüzdesi 27,32. 18 Ocak 2022’de bu rakam yüzde 19,51 idi. Şu anda barajlarımızın aktif kullanılabilir su yüzdesi de yüzde 17,49. Tabloya ay bazında baktığımızda ise 2022 yılının ocak ayında Ankara’ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajlara 34 milyon 934 bin 17 metreküp su geldiğini görüyoruz. Bu yıl ocak ayı henüz tamamlanmadı ancak 20 Ocak 2023 tarihine kadar sadece 5 milyon 526 bin 475 metreküp su gelmiş görünüyor.