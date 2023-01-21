https://sputniknews.com.tr/20230121/altundan-kuran-i-kerim-yakilmasina-tepki-sozde-protestocular-provokatorlerden-baska-bir-sey-degil-1066019535.html

Altun'dan Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: Sözde protestocular provokatörlerden başka bir şey değil

Altun'dan Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: Sözde protestocular provokatörlerden başka bir şey değil

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösteren İletişim Başkanı Altun "Sözde protestocular, Türkiye'ye ve İslam'a karşı nefret tohumları ekmeye kararlı... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T21:08+0300

2023-01-21T21:08+0300

2023-01-21T21:08+0300

fahrettin altun

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç’te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna ilişkin, "Sözde protestocular, Türkiye'ye ve İslam'a karşı nefret tohumları ekmeye kararlı provokatörlerden başka bir şey değil. İsveçli yetkililer, Türkiye ile olan ilişkilerini zehirleyerek İsveç'in NATO üyeliğini engellemeyi amaçlayan terör grupları olduğu gerçeğine uyanmalı" ifadelerini kullandı.Altun, yaptığı yazılı açıklamada, İsveç'in Türkiye'ye karşı nefret dolu provokasyonları önlemek ve İslam'ı hedef alanlarla mücadele etmek için derhal harekete geçmesi gerektiğine işaret etti.İsveç makamlarının ifade ve toplanma özgürlüğü gibi bahanelerin arkasına saklanamayacağını vurgulayan Altun, "Sözde protestocular, Türkiye'ye ve İslam'a karşı nefret tohumları ekmeye kararlı provokatörlerden başka bir şey değil. İsveçli yetkililer, Türkiye ile olan ilişkilerini zehirleyerek İsveç'in NATO üyeliğini engellemeyi amaçlayan terör grupları olduğu gerçeğine uyanmalı" vurgusu yaptı.Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde düzenlenen sözde protestonun, terör örgütü PKK'nın örgütlü propaganda faaliyetlerinin bir başka örneği olduğunu belirten Altun, İsveç'in NATO'ya katılmadan önce, terörizm konusunda Türkiye ile iş birliği yapması gerektiği konusundaki ısrarın haklı çıktığına dikkati çekti.'PKK, yıllardır Avrupa'da özgürce dolaşıyor'Altun, terör örgütü PKK'nın yıllardır Avrupa ülkelerinde özgürce dolaşarak, Türkiye'ye karşı terörist faaliyetler için militan ve para topladığına işaret ettiği açıklamasında, "Avrupa hükümetlerinin kendi topraklarında PKK'nın yürüttüğü organize terör faaliyetleri gerçeğini fark etme zamanı çoktan geçti. Kürt siyasi aktivizmi ile PKK'nın terörist faaliyetleri arasında net bir ayrım yapmaları gerekiyor." ifadelerine yer verdi.Altun, Türkiye'nin, Avrupalı ve NATO müttefiklerine ulusal güvenliğine ve ülkesine yönelik terör tehditlerini dikkate almaları konusunda ısrar etmeye devam edeceğine vurgu yaparak şunları kaydetti:

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fahrettin altun