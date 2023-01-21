Akşener'den John Bolton'ın açıklamalarına tepki: Erdoğan’ı desteklemeye yöneliktir
© AAİYİ Parti lideri Akşener
© AA
İYİ Parti lideri Akşener, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un seçimle ilgili açıklamalarına ilişkin, "Ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık dönemin devamlılığını sağlamaya, dış politikayı iç politikaya malzeme etmeyi alışkanlık hâline getirmiş sayın Erdoğan’ı desteklemeye yöneliktir" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un seçimle ilgili açıklamalarının 'millet iradesini hedef aldığını ve Erdoğan’ı desteklemeye yönelik olduğunu' söyledi.
Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Büyük Türk Milleti, her daim hür yaşamıştır ve hür yaşamaya devam edecektir. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi Cumhuriyetimizin yeni asrında da; Bağımsızlığına sahip çıkacak, iradesini hiçbir ülkenin ve hiçbir yapının kirli siyaset oyunlarına alet etmeyecektir.
Millet irademizi hedef alan bu açıklamaların her biri; Ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık dönemin devamlılığını sağlamaya, dış politikayı iç politikaya malzeme etmeyi alışkanlık hâline getirmiş sayın Erdoğan’ı desteklemeye yöneliktir.
2️⃣ Millet irademizi hedef alan bu açıklamaların her biri;— Meral Akşener (@meral_aksener) January 20, 2023
Ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık dönemin devamlılığını sağlamaya, dış politikayı iç politikaya malzeme etmeyi alışkanlık hâline getirmiş sayın Erdoğan’ı desteklemeye yöneliktir.
Bolton ne demişti?
Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu ancak buna uygun davranmadığını öne süren Bolton, "Türkiye'nin NATO'dan ihraç edilmesini veya üyeliğinin askıya alınmasını ciddi bir şekilde tartışmanın; Erdoğan'ın seçime müdahale etmesini zorlaştıracağını ve muhalefete gerçek bir şans vereceğini" ifadelerini kullanmıştı.