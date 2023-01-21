https://sputniknews.com.tr/20230121/aksenerden-john-boltonin-aciklamalarina-tepki-erdogani-desteklemeye-yoneliktir-1065999516.html

Akşener'den John Bolton'ın açıklamalarına tepki: Erdoğan’ı desteklemeye yöneliktir

Akşener'den John Bolton'ın açıklamalarına tepki: Erdoğan’ı desteklemeye yöneliktir

İYİ Parti lideri Akşener, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un seçimle ilgili açıklamalarına ilişkin, "Ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık dönemin... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T02:32+0300

2023-01-21T02:32+0300

2023-01-21T02:32+0300

meral akşener

türkiye

abd

john bolton

beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un seçimle ilgili açıklamalarının 'millet iradesini hedef aldığını ve Erdoğan’ı desteklemeye yönelik olduğunu' söyledi.Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:Bolton ne demişti?Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu ancak buna uygun davranmadığını öne süren Bolton, "Türkiye'nin NATO'dan ihraç edilmesini veya üyeliğinin askıya alınmasını ciddi bir şekilde tartışmanın; Erdoğan'ın seçime müdahale etmesini zorlaştıracağını ve muhalefete gerçek bir şans vereceğini" ifadelerini kullanmıştı.

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meral akşener, abd, john bolton, beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton