Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230121/agri-dagi-eteklerinde-kar-yagmadigi-icin-kizkuslari-guneye-gocmedi-1066006289.html
Ağrı Dağı eteklerinde kar yağmadığı için kızkuşları güneye göçmedi
Ağrı Dağı eteklerinde kar yağmadığı için kızkuşları güneye göçmedi
Kar yağışının henüz olmadığı Ağrı Dağı Milli Parkı'nda, Afrika'ya göçmesi gereken kızkuşu görüntülendi. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T10:40+0300
2023-01-21T10:40+0300
multimedya
fotoğraf
ağrı dağı
kar
küresel ısınma
kuraklık
kuş
göç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/15/1066005693_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_249c8ebe91dc2ccf93e627d9a8b1633d.jpg
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) "Tehdite Açık" koduyla nesli tükenmekte olan türler arasında kırmızı listeye aldığı kızkuşu (Vanellus vanellus), Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlarda görülüyor.
ağrı dağı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/15/1066005693_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_82b82ddbb4440a97bbde0b368db6251e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, ağrı dağı, kar, küresel ısınma, kuraklık, kuş, göç, фото
fotoğraf, ağrı dağı, kar, küresel ısınma, kuraklık, kuş, göç, фото

Ağrı Dağı eteklerinde kar yağmadığı için kızkuşları güneye göçmedi

10:40 21.01.2023
Abone olTelegram
Kar yağışının henüz olmadığı Ağrı Dağı Milli Parkı'nda, Afrika'ya göçmesi gereken kızkuşu görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) "Tehdite Açık" koduyla nesli tükenmekte olan türler arasında kırmızı listeye aldığı kızkuşu (Vanellus vanellus), Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlarda görülüyor.
© AA / Hüseyin YıldızKar yağışının henüz olmadığı Ağrı Dağı Milli Parkı'nda, Afrika'ya göçmesi gereken kızkuşu görüntülendi.
Kar yağışının henüz olmadığı Ağrı Dağı Milli Parkı'nda, Afrika'ya göçmesi gereken kızkuşu görüntülendi. - Sputnik Türkiye
1/4
© AA / Hüseyin Yıldız
Kar yağışının henüz olmadığı Ağrı Dağı Milli Parkı'nda, Afrika'ya göçmesi gereken kızkuşu görüntülendi.
© AA / Hüseyin Yıldız

Yaz aylarında Kuzey Yarımküre'yi kullanan kızkuşu, kış aylarında ise güneye göçerek kışı burada geçiriyor.

Yaz aylarında Kuzey Yarımküre&#x27;yi kullanan kızkuşu, kış aylarında ise güneye göçerek kışı burada geçiriyor. - Sputnik Türkiye
2/4
© AA / Hüseyin Yıldız

Yaz aylarında Kuzey Yarımküre'yi kullanan kızkuşu, kış aylarında ise güneye göçerek kışı burada geçiriyor.

© AA / Hüseyin Yıldız

Göç esnasında Ağrı Dağı'nın eteklerindeki sulak alanları kullanan kızkuşlarından bazıları, bu yıl kar yağışının olmadığı milli parktaki sulak alanlardan henüz göçmedi.

Göç esnasında Ağrı Dağı&#x27;nın eteklerindeki sulak alanları kullanan kızkuşlarından bazıları, bu yıl kar yağışının olmadığı milli parktaki sulak alanlardan henüz göçmedi. - Sputnik Türkiye
3/4
© AA / Hüseyin Yıldız

Göç esnasında Ağrı Dağı'nın eteklerindeki sulak alanları kullanan kızkuşlarından bazıları, bu yıl kar yağışının olmadığı milli parktaki sulak alanlardan henüz göçmedi.

© AA / Hüseyin Yıldız

AA ekibi, sulak alanda kızkuşlarını kayıt altına aldı.

AA ekibi, sulak alanda kızkuşlarını kayıt altına aldı. - Sputnik Türkiye
4/4
© AA / Hüseyin Yıldız

AA ekibi, sulak alanda kızkuşlarını kayıt altına aldı.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала