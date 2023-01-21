https://sputniknews.com.tr/20230121/abdli-senatorler-kievde-1065996535.html

ABD'li senatörler Kiev'de

ABD'li senatörler Kiev'de

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'de Lindsey Graham, Richard Blumenthal ve Sheldon Whitehouse'dan oluşan ABD'li senatör heyetiyle bir araya... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T00:38+0300

2023-01-21T00:38+0300

2023-01-21T00:38+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

abd

senatör

ukrayna

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Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kiev'de temaslarda bulunan ABD'li senatörler Graham, Blumenthal ve Whitehouse, Zelenskiy tarafından kabul edildi.Zelenskiy, ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget A. Brink'in de yer aldığı basına kapalı görüşmede, ABD'li heyete çatışmalarla ilgili gelişmeler konusunda bilgi verdi.Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndaki toplantıda Zelenskiy, ülkesine verdikleri desteklerden dolayı senatörlere teşekkür etti.ABD'nin Ukrayna'ya yeni silah yardımı paketini onayladığını kaydeden Zelenskiy, "(Silah yardımı paketi) İhtiyacımız olan askeri teçhizat ve mühimmatı içerecek. ABD bu son derece önemli konuda liderdir" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230119/ab-konseyi-baskani-michel-kievde-1065941095.html

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