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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230121/abdli-senatorler-kievde-1065996535.html
ABD'li senatörler Kiev'de
ABD'li senatörler Kiev'de
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'de Lindsey Graham, Richard Blumenthal ve Sheldon Whitehouse'dan oluşan ABD'li senatör heyetiyle bir araya... 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T00:38+0300
2023-01-21T00:38+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
abd
senatör
ukrayna
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Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kiev'de temaslarda bulunan ABD'li senatörler Graham, Blumenthal ve Whitehouse, Zelenskiy tarafından kabul edildi.Zelenskiy, ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget A. Brink'in de yer aldığı basına kapalı görüşmede, ABD'li heyete çatışmalarla ilgili gelişmeler konusunda bilgi verdi.Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndaki toplantıda Zelenskiy, ülkesine verdikleri desteklerden dolayı senatörlere teşekkür etti.ABD'nin Ukrayna'ya yeni silah yardımı paketini onayladığını kaydeden Zelenskiy, "(Silah yardımı paketi) İhtiyacımız olan askeri teçhizat ve mühimmatı içerecek. ABD bu son derece önemli konuda liderdir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230119/ab-konseyi-baskani-michel-kievde-1065941095.html
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vladimir zelenskiy, abd, senatör, ukrayna
vladimir zelenskiy, abd, senatör, ukrayna

ABD'li senatörler Kiev'de

00:38 21.01.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'de Lindsey Graham, Richard Blumenthal ve Sheldon Whitehouse'dan oluşan ABD'li senatör heyetiyle bir araya geldi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kiev'de temaslarda bulunan ABD'li senatörler Graham, Blumenthal ve Whitehouse, Zelenskiy tarafından kabul edildi.
Zelenskiy, ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget A. Brink'in de yer aldığı basına kapalı görüşmede, ABD'li heyete çatışmalarla ilgili gelişmeler konusunda bilgi verdi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndaki toplantıda Zelenskiy, ülkesine verdikleri desteklerden dolayı senatörlere teşekkür etti.
ABD'nin Ukrayna'ya yeni silah yardımı paketini onayladığını kaydeden Zelenskiy, "(Silah yardımı paketi) İhtiyacımız olan askeri teçhizat ve mühimmatı içerecek. ABD bu son derece önemli konuda liderdir" ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kiev'de, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
Ukrayna krizi
AB Konseyi Başkanı Michel Kiev'de
19 Ocak, 20:21
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