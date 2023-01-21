https://sputniknews.com.tr/20230121/abd-baskani-biden-ve-temsilciler-meclisi-baskani-mccarthy-borc-limitini-gorusecek-1066003634.html
ABD Başkanı Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy borç limitini görüşecek
ABD Başkanı Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy borç limitini görüşecek
ABD Başkanı Biden, federal hükümetin 31.4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşması üzerine Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy ile bu konuyu... 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T05:36+0300
2023-01-21T05:36+0300
2023-01-21T05:36+0300
dünya
andrew mccarthy
joe biden
beyaz saray
borç
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ABD Başkanı Joe Biden, göreve başlamasının ikinci yıl dönümünde Belediye Başkanları Konferansı Kış Toplantısı'na katılan belediye başkanlarını Beyaz Saray'da ağırladı.Burada konuşma yapan Biden, ABD ekonomisini iyileştirmek için attıkları adımları anlatarak, iki yıllık yönetimi sürecinde daha fazla Amerikalıya istihdam sağlamayı başardıklarını ifade etti.Cumhuriyetçilerin federal hükümetin sosyal güvenlik ve sağlık alanındaki harcamaların kısılmasına yönelik çağrılarına rağmen bu harcamaların vatandaşın yararına olduğunu savunan Biden, bu konuyu ele almak için yakın zamanda Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile görüşeceğini ve bu konuya "Birliğin Durumu" konuşmasında da değineceğini duyurdu.Başkan Biden, Borç limiti ile başa çıkılamazsa ve temerrüde düşülürse "finansal olarak şimdiye kadar yaşanan her şeyi aşan bir felaketle" karşı karşıya kalınabileceği uyarısını yaptı.Diğer taraftan McCarthy de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'la görüşmeye hazır olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, daha önce defalarca borç limiti konusunda tutumlarının net olduğunu ve bu konuda müzakere etmeyeceklerini, Kongre'nin borç limitini artırmak için koşulsuz şartız harekete geçmesi gerektiğini ifade etmişti.
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andrew mccarthy, joe biden, beyaz saray, borç
andrew mccarthy, joe biden, beyaz saray, borç
ABD Başkanı Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy borç limitini görüşecek
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ABD Başkanı Biden, federal hükümetin 31.4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşması üzerine Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy ile bu konuyu görüşeceğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, göreve başlamasının ikinci yıl dönümünde Belediye Başkanları Konferansı Kış Toplantısı'na katılan belediye başkanlarını Beyaz Saray'da ağırladı.
Burada konuşma yapan Biden, ABD ekonomisini iyileştirmek için attıkları adımları anlatarak, iki yıllık yönetimi sürecinde daha fazla Amerikalıya istihdam sağlamayı başardıklarını ifade etti.
Cumhuriyetçilerin federal hükümetin sosyal güvenlik ve sağlık alanındaki harcamaların kısılmasına yönelik çağrılarına rağmen bu harcamaların vatandaşın yararına olduğunu savunan Biden, bu konuyu ele almak için yakın zamanda Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile görüşeceğini ve bu konuya "Birliğin Durumu" konuşmasında da değineceğini duyurdu.
Başkan Biden, Borç limiti ile başa çıkılamazsa ve temerrüde düşülürse "finansal olarak şimdiye kadar yaşanan her şeyi aşan bir felaketle" karşı karşıya kalınabileceği uyarısını yaptı.
Diğer taraftan McCarthy de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'la görüşmeye hazır olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Başkan Biden: Sorumsuzca yapılan hükümet harcamalarını ele almak için sorumlu bir borç limiti artışını görüşmek üzere yaptığınız daveti kabul ediyorum. Buluşmamızı dört gözle bekliyorum."
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, daha önce defalarca borç limiti konusunda tutumlarının net olduğunu ve bu konuda müzakere etmeyeceklerini, Kongre'nin borç limitini artırmak için koşulsuz şartız harekete geçmesi gerektiğini ifade etmişti.