https://sputniknews.com.tr/20230121/abd-baskani-biden-ve-temsilciler-meclisi-baskani-mccarthy-borc-limitini-gorusecek-1066003634.html

ABD Başkanı Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy borç limitini görüşecek

ABD Başkanı Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy borç limitini görüşecek

ABD Başkanı Biden, federal hükümetin 31.4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşması üzerine Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy ile bu konuyu... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T05:36+0300

2023-01-21T05:36+0300

2023-01-21T05:36+0300

dünya

andrew mccarthy

joe biden

beyaz saray

borç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/15/1066003770_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_ae3f74270ec1d34b038b3c526a8bfd73.jpg

ABD Başkanı Joe Biden, göreve başlamasının ikinci yıl dönümünde Belediye Başkanları Konferansı Kış Toplantısı'na katılan belediye başkanlarını Beyaz Saray'da ağırladı.Burada konuşma yapan Biden, ABD ekonomisini iyileştirmek için attıkları adımları anlatarak, iki yıllık yönetimi sürecinde daha fazla Amerikalıya istihdam sağlamayı başardıklarını ifade etti.Cumhuriyetçilerin federal hükümetin sosyal güvenlik ve sağlık alanındaki harcamaların kısılmasına yönelik çağrılarına rağmen bu harcamaların vatandaşın yararına olduğunu savunan Biden, bu konuyu ele almak için yakın zamanda Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile görüşeceğini ve bu konuya "Birliğin Durumu" konuşmasında da değineceğini duyurdu.Başkan Biden, Borç limiti ile başa çıkılamazsa ve temerrüde düşülürse "finansal olarak şimdiye kadar yaşanan her şeyi aşan bir felaketle" karşı karşıya kalınabileceği uyarısını yaptı.Diğer taraftan McCarthy de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'la görüşmeye hazır olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, daha önce defalarca borç limiti konusunda tutumlarının net olduğunu ve bu konuda müzakere etmeyeceklerini, Kongre'nin borç limitini artırmak için koşulsuz şartız harekete geçmesi gerektiğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230120/abd-hazine-bakani-yellendan-kuresel-mali-kriz-uyarisi-1065994642.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

andrew mccarthy, joe biden, beyaz saray, borç