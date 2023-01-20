https://sputniknews.com.tr/20230120/zonguldak-251-dereceyle-ocak-ayinda-turkiyenin-en-sicak-ili-oldu-1065984156.html

Zonguldak 25.1 dereceyle ocak ayında Türkiye'nin en sıcak ili oldu

Zonguldak 25.1 dereceyle ocak ayında Türkiye'nin en sıcak ili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar" verilerine göre, Zonguldak dün Türkiye'nin en sıcak ili olarak kayıtlara geçti. Buna göre... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T17:49+0300

2023-01-20T17:49+0300

2023-01-20T17:49+0300

yaşam

zonguldak

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Türkiye'nin en sıcak ikinci yeri 24.9 dereceyle Bursa'nın Mudanya, üçüncü yeri ise 24.4 dereceyle Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi oldu.Öte yandan bugün de hava sıcaklığının 20 dereceye ulaştığı Alaplı ilçesinde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahilde, park ve bahçelerde vakit geçirdi.Vatandaşlardan Muammer Özdemir, AA muhabirine, ocak ayında ilk kez böyle bir havayla karşılaştığını belirterek, "70 yaşındayım, daha bu yaşıma kadar ocak ayında böyle bir hava görmedim. Yazdan kalma bir gün. İnşallah bunun arkası iyi olur; yağmur ve kar yağar topraklar ıslanır, kıtlık olmaz." dedi.

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