https://sputniknews.com.tr/20230120/yunan-uzman-yunanistanin-ukraynaya-gaz-tedarik-edebilecegini-soyleyen-micotakis-gazsiz-gaz-krali-1065985789.html

Yunan uzman: Yunanistan’ın Ukrayna’ya gaz tedarik edebileceğini söyleyen Miçotakis gazsız gaz kralı

Yunan uzman: Yunanistan’ın Ukrayna’ya gaz tedarik edebileceğini söyleyen Miçotakis gazsız gaz kralı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in, ülkesinin Rusya yerine Ukrayna’ya doğalgaz tedarik edebileceği sözlerinin asılsız ve iç tüketiciye yönelik olduğunu kaydeden... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T18:25+0300

2023-01-20T18:25+0300

2023-01-20T18:25+0300

ukrayna krizi

kiryakos miçotakis

yunanistan

gaz

ukrayna

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Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın 2015-2019 döneminde Rusya ve Doğu Avrupa ile ilişkilerden sorumlu danışmanlığını yapan ve uzun yıllar boyunca enerji konusuyla uğraşan Dimitris Velanis, Sputnik’e açıklamasında, Yunanistan’ın mevcut Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, ülkesinin doğalgaz tedarikinde sadece kendi ihtiyaçlarını değil Balkanlar ve Doğu Avrupa’nın da ihtiyaçlarını karşılayan bir kapı haline geldiği sözlerini değerlendirdi. Kriz bittikten sonra Ukrayna’nın Rusya’dan gaz almaya devam edeceğini tahmin etmenin zor olduğunu dile getiren Miçotakis, Rusya’nın yerini Yunanistan’ın alabileceğini savunmuştu.“Miçotakis, hep olduğu gibi şimdi de, gaza sahip olmadan gaz kralı oldu” diyen Velanis, sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD’nin sıvılaştırılmış doğalgazını kastediyorsa bu mesele çok uzun ve eski ve çok pahalı. Ukrayna’nın, Türkiye üzerinden gelen Rus gazından çok daha pahalı olan bu gazı satın alma gücünde olup olmayacağı da başka bir soru işareti. Başka çıkışı da yok. Harita üzerinde Mısır ve İsrail’den Akdeniz üzerinden çizdikleri doğalgaz boru hatları küçük çocuklar için masal. Hiçbir zaman böyle bir gazı alamayacaklar. Tüm bunlar iç tüketiciye yönelik hikayeler ve delirmiş Avrupa’ya, Miçotakis’in de bu delice enerji oyununa girdiğini göstermek amacını taşıyor. Oysa bu oyunun altında hiçbir zemin, gerçeklik yok.”Yunan uzman, “Miçotakis’in Moskova’yı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden ucuz Rus gazını alabilmek için yalvaracağı günü bekliyorum. Miçotakis, elinde olmayan bir şeyi veya daha pahalı olan bir şeyi tedarik etmek istiyor” diye kaydetti.Dedeağaç’ta, 2013’ten beri yapımı planlanan sıvılaştırılmış doğalgaz terminali projesindeki gecikmeyi anımsatan Velanis, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:“Dedeağaç’ta inşa etmeleri gereken terminal nerede? Milyonlarca ton sıvılaştırılmış doğalgaz nerede? Miçotakis bu gazın bir iki ay sonra hangi fiyattan Avrupa’ya geleceğini bile bilmiyor. Dedeağaç’a sadece 50 kilometre mesafedeki Rus gazı hakkın neden susuyor? Hemen sınırımızda ucuz Rus gazı var. Üstelik ucun olmanın yanı sıra barışçıl da, bu gaz barış ve işbirliğine götürüyor. Neden susup sırt çeviriyor? Bu oyunlar Yunanistan’ın yararına değil.”Dünyanın mevcut krizden sonra da yaşayıp gelişmeye devam edeceğini söyleyen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama başka bir görüş de var. Bu görüşe göre, Rus gazı Ukrayna’ya gidecek ve Ukrayna’nın gelişiminde kullanılacak. Miçotakis de Ukrayna’ya hiçbir şey tedarik edemeyecek. Rusya da bugün savaşan değil barışçıl Ukrayna’ya tedarik edecek. Benim tahminim bu yönde. Gerçekçi olmak ve Ukrayna’ya enerji desteğinden bahsetmek lazım, çünkü Ukrayna her zaman ucuz ve çok miktarda Rus gazıyla yaşadı. Miçotakis böyle bir güce sahip değil, enerji olarak Ukrayna’nın gelişimine yardımcı olmak için çok küçük.”Velanis, “Daha Rusya’ya da gaz tedarik edeceğini söyleseydi bari. Bu bazılarının, Avrupa’da gaz yönlerini karıştırdığı gibi bir şey olur” diye ekledi.

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kiryakos miçotakis, yunanistan, gaz, ukrayna